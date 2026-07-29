حزب دمکرات کردستان مدعی مخالفت ایران با عبور نفت عراق از تنگه هرمز شد

به گزارش کردپرس به نوشته السومریه، وفا محمد عضو حزب دمکرات کردستان با اعلام اینکه ایران درخواست عراق را برای عبور کشتی‌های حامل نفت عراق از تنگه هرمز، نپذیرفته است، گفت: آیا این پاسخ خوبی‌ها است؟

وی افزود، عراق ریه اقتصاد ایران بود و در زمان محاصره ایران کمک زیادی به این کشور کرد و نفت ایران با مدارک جعلی به عنوان نفت عراق فروخته می‌شد. اما اکنون انتظار هیچ کمکی از ایران نداریم که بر دریافت 12 میلیارد دلار از عراق بابت فروش گاز با قیمت دو برابر، پافشاری می‌کند.

وفا محمد گفت: فراموش نمی‌کنیم که منافع عراق هدف موشک‌ها و پهپادهای ایران در تنگه هرمز قرار گرفت.