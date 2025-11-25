به گزارش کردپرس، در جلسه تاریخی کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» پارلمان ترکیه در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵، تصمیم حرکت به سمت جزیره امرالی و دیدار با عبدالله اوجالان، رهبر حزب کارگران کردستان (پ‌.ک.‌ک) اتخاذ شد که می‌تواند فصل جدیدی در روند صلح این کشور باز کند. از ۵۱ نماینده حاضر، ۳۳ نفر از ۱۱ حزب مختلف به این اقدام رأی مثبت دادند، در حالی که ۱۱ نماینده حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) جلسه را تحریم کردند. این اقدام، فراتر از یک دستور جلسه معمولی بود و می‌تواند نقطه عطف تاریخی در مسیر صلح ترکیه تلقی شود.

این تحولات در پی اقدام برجسته دولت باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP)، رخ داد. او پیش از جلسه اعلام کرد که اگر کمیته پارلمانی به امرالی نرود، خودش شخصاً با سه همراه خود و امکانات شخصی، این سفر را انجام خواهد داد. این موضع، به سرعت در محافل سیاسی آنکارا بازتاب یافت و به عنوان عبور از یک خط قرمز و آغاز مرحله‌ای حساس در روند صلح تلقی شد.

باغچه‌لی؛ از ملی‌گرایی تاریخی تا صلح سیاسی

باغچه‌لی، وارث سنت ملی‌گرایی ترکیه، این اقدام را نه بر اساس محاسبات حزبی، بلکه در چارچوب «حفظ بقاء ملت ترک» و ثبات تاریخی کشور می‌بیند. او با استناد به اندیشه‌های ضیا گوک‌الپ، نظریه‌پرداز ملی‌گرای ترکیه، وحدت ترک‌ها و کردها را ضروری می‌داند و حل مناقشه با کردها را نه یک امتیاز سیاسی، بلکه یک ضرورت تاریخی می‌شمارد.

اقدامات عملی پ‌ک‌ک و زمینه حرکت

پ‌ک‌ک طی ماه‌های اخیر، نیروهای خود را از مناطق مرزی شرق ترکیه و خط تماس زاب در مرز اقلیم کردستان عراق عقب کشیده است. این عقب‌نشینی‌ها، شرایط را برای دولت ترکیه فراهم کرد تا فرآیند صلح را با اقدامات قانونی و نهادی ادامه دهد.

قانون و مشروعیت مذاکرات

سفر کمیته پارلمانی به امرالی، برای نخستین بار مذاکرات میان دولت ترکیه و پ‌ک‌ک را رسمی و قانونی می‌کند و جایگاه اوجالان را به عنوان مذاکره‌کننده اصلی کردها تثبیت می‌سازد. اوجالان بر لزوم حرکت مذاکرات به سمت اصلاحات دموکراتیک و پایان درگیری‌ها تأکید دارد و معتقد است این مسیر باید شامل سه بسته قانونی بنیادی باشد: قانون جامعه دموکراتیک، قانون مدیریت محلی و قانون دولت قانون‌مدار، که چارچوب صلح پایدار را شکل می‌دهند.

رقابت داخلی و واکنش CHP

باغچه‌لی با این اقدام، در برابر تعلل یا مقاومت بخشی از AKP و CHP ایستاده است. CHP جلسه رأی‌گیری را تحریم کرد و تلاش کرد منافع ملی‌گرایان و محاسبات حزبی خود را مدیریت کند، اما تحلیلگران معتقدند این موضع می‌تواند هزینه سیاسی سنگینی برای حزب به دنبال داشته باشد.

نقطه عطف تاریخی

با تصمیم کمیته برای حرکت به امرالی، روند صلح وارد مرحله‌ای برگشت‌ناپذیر شده است. اوجالان اکنون به عنوان طرف مشروع مذاکرات با دولت و پارلمان ترکیه شناخته می‌شود. این تحول، آغاز فصل تازه‌ای در سیاست داخلی ترکیه است و قواعد بازی سیاسی را برای دهه‌های آینده تغییر خواهد داد.

باغچه‌لی با تأکید بر چارچوب قانونی و حرکت به سمت گفت‌وگو با اوجالان، نشان داده است که هدفش نه حمایت یک گروه خاص، بلکه حفظ وحدت ملی، ثبات تاریخی و پیگیری صلح پایدار در ترکیه است. او آماده است پای میز مذاکره با تاریخی‌ترین رقیب خود بنشیند و این اقدام، نقطه عطفی در روند صلح و سیاست داخلی کشور به شمار می‌رود.

منبع: مرکز مطالعات کردی در آمریکا