باغچه لی: دیدار با اوجالان یک تحول تاریخی است؛ اگر پایان ما چوبه دار باشد هم می ارزد!

به گزارش کردپرس، دولت باغچه لی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP)، در نشست فراکسیون حزبش در مجلس ترکیه، درباره روند تازه آغازشده برای حل مسئلهٔ کُرد و سفر هیأت کمیسیون پارلمانی به امرالی سخن گفت و این دیدار را «تحولی تاریخی» توصیف کرد. او تأکید کرد: تحقق پروژه موسوم به «ترکیه بدون تروریسم» خواست قطعی ملت و دولت ترکیه است. اگر در این مسیر لازم باشد پایان کار ما رسیدن به چوبه دار باشد، مهم نیست؛ کافی است کشور و ملت ما به آرامش و صلح برسند.
باغچه لی در واکنش به انتقادهایی که نسبت به روند تازه صلح مطرح شده، گفت: «میگویند ما را محاکمه خواهند کرد، از ما حساب خواهند کشید. در این سن و سال، با صدای بلند و صادقانه میگویم: کافی است صلح، آرامش و سکون در این کشور برقرار شود و تروریسم برای همیشه از زندگیمان ریشهکن شود؛ اگر پایان راه ما چوبه دار هم باشد، مهم نیست.»
او سفر هیأت کمیسیون مجلس موسوم به کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» به جزیره امرالی را نیز مهم دانست: «هیأتی که از سوی کمیسیون برگزیده شد، با رأی اکثریت واجد شرایط مأمور رفتن به امرالی شد و نمایندگانی از سه حزب عدالت و توسعه (AKP)، حزب حرکت ملی (MHP)، و دم پارتی به جزیره امرالی رفتند. این، یک تحول تاریخی است.»
رهبر حزب حرکت ملی سپس از احزابی که از اعزام نماینده خودداری کردند انتقاد کرد و گفت: «اگر ما هم مانند آنها از این و آن اجازه میگرفتیم، اگر برای هر قدم چشمبهراه تأیید دیگران میماندیم، اگر امیدمان را به دهان دیگران می دوختیم، امروز نه چنین مسئلهای را میتوانستیم مطرح کنیم و نه جرأت برداشتن کوچکترین گامی را داشتیم.»
باغچه لی با لحنی تند افزود: «ما هویت واقعی و بی شرفی کسانی را که در برابر هدف "ترکیه بدون تروریسم" مانع تراشی میکنند، بهخوبی میشناسیم. ما رذالت و ضعف درونی این دلالان سیاسی و فتنهافکنان را میبینیم.»
او ادامه داد: «ترکیه با عقبنشینی به درون مرزهای خود و تماشای تحولات جهانی و منطقهای از دور و "از روی نیمکت ذخیرهها" نمیتواند برای قرن جدید تاثیر گذاری داشته باشد. هدف ما صرفاً هماهنگشدن منفعلانه با جهان نیست؛ ما باید حامل ایدهای باشیم که طرح یک معماری جدید جهانی را پیش ببرد.»
رهبر حزب حرکت ملی یادآور شد که ترکیه هرگاه وحدت خود را از دست داده، نتایج فاجعهباری را تجربه کرده است: «هر زمان که اتحاد و همبستگیمان را از دست دادهایم و به جان هم افتادهایم، هزینههای سنگینی پرداختهایم. اگر بالکان را از دست دادیم، علتش همین ازهمگسیختگی بود.»
او با اشاره به تلاشها برای ایجاد شکاف میان ترک و کُرد افزود: «میخواهند میان ما کینه ایجاد کنند، میخواهند از هم جدا شویم. میخواهند تابوت فرزندانمان را بر دوش بکشیم، میخواهند مادران سرزمین ما همواره گریه کنند؛ چون گریهکنندگان خودشان نیستند.»
باغچه لی ادامه داد: «توطئهٔ یکونیمقرنی امپریالیستها» برای دشمنی افکنی میان ترک و کُرد در حال فروپاشی است: «سرچشمهٔ تجزیهطلبی خشک میشود و از همین میترسند. همزمان با پایان تروریسم، کمربندی از صلح و امنیت در پیرامون کشورمان شکل میگیرد و این برای برخیها ناخوشایند است.»
او گفت: «تحقق ترکیه بدون تروریسم، تصمیم قطعی ملت و دولت است و هیچ سیاستباز میان مایه و شعارفروشی قادر به مختلکردن این اراده نخواهد بود.»
باغچه لی در ادامه بار دیگر به اپوزیسیون ترکیه حمله کرد: «میگویند ما را محاکمه خواهند کرد، یا خلاف قانون عمل میکنیم. شما اگر قرار باشد کسی را محاکمه کنید، نهایتاً سر از فساد، طمع و رسوایی خودتان در می آورید. کافی است در این کشور صلح و آرامش برقرار شود؛ حتی اگر پایان کار ما چوبه دار باشد.»
او تأکید کرد: «در مسیر رسیدن به ترکیه بدون تروریسم، جدیترین مخاطب ما امرالی است. تصمیم کمیسیون پارلمان برای رفتن به امرالی و دیدار با عبدالله اوجالان، که با رأی اکثریت واجد شرایط تصویب شد، یک تحول تاریخی است. از همینجا از فتی ییلدیز نایب رئیس حزبمان و سایر نمایندگان سپاسگزارم.»
او خطاب به احزابی که نماینده نفرستادند گفت: «حزب جمهوری خواه خلق (CHP) و دیگر احزاب موجود در کمیسیون همبستگی، از رفتن به امرالی خودداری کردند؛ بگذار شرکت نکنند. ترسوها فقط زندگی را تماشا میکنند؛ اما ما تماشاگر نیستیم.»
رهبر حزب حرکت ملی سپس افزود: «ما به رفتار و گفتههای احزاب سیاستزده، بیاصول و بیوجدان توجهی نداریم؛ احزابی که سرمایهشان فقط دروغ، ریا و سوءاستفاده است و در فساد و رانت غرق شدهاند.»
او با گسترش دایرهٔ انتقادها به رسانهها و نهادهای پژوهشی گفت: «به نویسندگان اجارهای، فرصتطلبانی که دانشگاه را ابزار کردهاند، شرکتهای نظرسنجی سفارشی، اندیشکدههای وابسته، شبهروشنفکرانی که به نیاکان ما توهین میکنند، رسانههای وابسته به منافع، سازمانهای مدنی ساختگی و "همهٔ جبههٔ شر" اگر تسلیم شویم یا امتیاز بدهیم، خونمان حلال نباشد.»
