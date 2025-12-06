به گزارش کردپرس، فتی ییلدیز، معاون حقوقی و انتخاباتی حزب حرکت ملی (MHP) و عضو هیأت کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» در مجلس، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی X روند جاری صلح را یک «مسئله حکومتی فوری» توصیف کرده و تأکید کرد که این فرآیند از هرگونه جنجال و حاشیه‌سازی به‌دور نگه داشته خواهد شد.

فتی ییلدیز، نایب رئیس حزب حرکت ملی و معاون دولت باغچه لی رهبر این حزب، امروز با انتشار پیامی در حساب خود در پلتفرم X درباره روند جاری حل مسئله کرد اظهار نظر کرد.

ییلدیز در پیام خود تأکید کرد: «پویایی اجتماعی ترکیه، ظرفیت دولت، تأثیر منطقه‌ای و انباشت تاریخی این کشور، منبعی بزرگ و ارزشمند است. هیچ مرکز امپریالیستی نمی‌تواند توانایی عقلانیت دولتی را در تولید راه‌حل، تبدیل مشکلات به منفعت ملت و خنثی‌سازی تهدیدات مختل کند.»

او همچنین با اشاره به اینکه این روند در برابر هرگونه جنجال، شایعه‌سازی و بحث‌های انحرافی بسته است، تصریح کرد: «این یک مسئله حکومتی است که نمی‌توان آن را به تعویق انداخت.»