به گزارش کردپرس، جلال فرات، نماینده دم پارتی در پارلمان ترکیه، با هشدار نسبت به افزایش حملات، ربایش و خشونت علیه علویان سوریه، خواستار تشکیل کمیسیون مستقل بینالمللی برای بررسی اتهامهای مطرحشده علیه هیئت تحریرالشام (HTŞ) و گروههای مسلح وابسته شد و بر ضرورت توقف فوری خشونتها علیه زنان، بهویژه زنان علوی، تأکید کرد.
جامعه حقوق بشر سوریه (AHRS) در پارلمان ترکیه نشستی خبری درباره ادامه خشونتها، فشارها، ربایشها و نقض حقوق بشر علیه علویان در سوریه برگزار کرد. در این نشست که با حمایت انجمنهای علوی، احزاب چپ و سوسیالیست و سازمانهای مدنی همراه بود، جلال فرات، نماینده استانبول از دم پارتی، بیانیه مشترک نهادهای امضاکننده را خواند.
فرات با بیان اینکه در برابر خشونتها و نقض حقوق بشر علیه علویان سکوت نخواهند کرد، گفت هدف از کارزار بینالمللی جمعآوری امضا، دفاع از حقوق همه اقوام و پیروان ادیان مختلف در سوریه، توقف حملات علیه غیرنظامیان و حمایت از حق تعیین سرنوشت ملتهاست.
او با اشاره به وضعیت علویان، دروزیها، مسیحیان و دیگر گروههای مذهبی و قومی سوریه، مدعی شد این جوامع با خشونت سازمانیافته، کوچ اجباری و آنچه «پاکسازی قومی و مذهبی» خواند، روبهرو هستند. به گفته فرات، گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهای بینالمللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل، کمیساریای عالی حقوق بشر، عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر حاوی ادعاهایی درباره نقض گسترده حقوق بشر و ارتکاب جرائم توسط هیئت تحریرالشام و گروههای همپیمان آن است.
نماینده دم پارتی همچنین نسبت به وضعیت زنان علوی هشدار داد و گفت گزارشهای بینالمللی از افزایش خطر ربایش، خشونت جنسی، ازدواج اجباری و فشار برای ترک هویت مذهبی و فرهنگی در میان زنان و دختران علوی حکایت دارد. او تأکید کرد که این حملات «به مرحلهای بسیار خطرناک رسیده است».
فرات در ادامه با اشاره به پرونده «بتول سلیمان علوش» که در آوریل ۲۰۲۶ ربوده شده، گفت بر اساس اطلاعات خانواده او، این زن در یکی از مراکز تحت کنترل هیئت تحریرالشام در منطقه جبله نگهداری میشود و نگرانیهای جدی درباره آزادی اراده، امکان ارتباط با خانواده و شرایط نگهداری او وجود دارد. به گفته وی، سکوت در برابر چنین مواردی تنها به معنای نادیده گرفتن آزادی یک زن نیست، بلکه میتواند زمینهساز گسترش فشارهای سیستماتیک علیه جامعه علوی باشد.
در پایان این نشست، برگزارکنندگان کارزار خواستار آزادی فوری تمامی زنان ربودهشده، پایان دادن به ربایش، خشونت جنسی، ازدواج اجباری و فشارهای ایدئولوژیک علیه زنان در سوریه شدند. آنها همچنین خواهان تشکیل یک کمیسیون مستقل بینالمللی برای تحقیق درباره اتهامهای مطرحشده علیه هیئت تحریرالشام، توقف حملات علیه غیرنظامیان، نظارت مستقل بر موارد نقض حقوق بشر و تضمین حقوق برابر و امنیت اقلیتهای مذهبی و قومی شدند.
پس از پایان نشست، امضاهای جمعآوریشده به ریاست پارلمان ترکیه تحویل داده شد و پروندههای تهیهشده درباره این موضوع نیز در اختیار احزاب سیاسی حاضر در مجلس قرار گرفت.
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