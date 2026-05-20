۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۳

حزب دمکرات و جماعت عدالت کردستان بر کاهش اختلافات و حفاظت از اقلیم تأکید کردند

سرویس عراق و اقلیم کردستان- همزمان با تأکید فاضل میرانی بر کاهش اختلافات داخلی، عضو دفتر سیاسی جماعت عدالت کردستان نیز اعلام کرد که گفت‌وگوها با حزب دمکرات کردستان با هدف تقویت روابط و حمایت از روند تشکیل دولت انجام شده است.

به گزارش کردپرس، فاضل میرانی، مسئول کمیته اجرایی دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، پس از دیدار با هیأتی از جماعت عدالت کردستان، بر ضرورت همکاری و هماهنگی میان نیروهای سیاسی برای حفاظت و توسعه اقلیم کردستان تأکید کرد.

میرانی پس از این دیدار در سخنانی اعلام کرد: «امروز هر دو طرف به درک و تفاهم بهتری رسیدیم. گذشته را کنار گذاشتیم و بر این موضوع تمرکز کردیم که امروز و فردا برای حفاظت از این اقلیم و تأمین نیازهای آن چه اقداماتی باید انجام دهیم.»

مسئول کمیته اجرایی دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان تأکید کرد: «مسئولیت ملی و میهن‌پرستانه ما این است که اجازه ندهیم دشمنان از این فرصت‌ها و نقاط ضعف سوءاستفاده کنند.»

در همین حال، عبدالستار مجید، عضو دفتر سیاسی جماعت عدالت کردستان، درباره این دیدار گفت: «هدف از سفر و دیدار ما با دفتر سیاسی پارتی، این بود که روابط‌مان با پارتی بهتر و مستحکم‌تر شود.»

او همچنین با اشاره به وضعیت سیاسی کنونی اقلیم افزود: «در این شرایط، هرچند ما در پارلمان حضور نداریم و همچنان معتقدیم انتخابات باید دوباره برگزار شود، اما اکنون مناسب می‌دانیم که پارلمان دوباره فعال شود و دولت تشکیل شود.»

اظهارات دو طرف در حالی مطرح می‌شود که رایزنی‌ها میان احزاب اقلیم کردستان برای کاهش تنش‌های سیاسی، فعال‌سازی پارلمان و تشکیل کابینه جدید افزایش یافته است.

