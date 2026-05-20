حزب دمکرات و جماعت عدالت کردستان بر کاهش اختلافات و حفاظت از اقلیم تأکید کردند

به گزارش کردپرس، فاضل میرانی، مسئول کمیته اجرایی دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، پس از دیدار با هیأتی از جماعت عدالت کردستان، بر ضرورت همکاری و هماهنگی میان نیروهای سیاسی برای حفاظت و توسعه اقلیم کردستان تأکید کرد.

میرانی پس از این دیدار در سخنانی اعلام کرد: «امروز هر دو طرف به درک و تفاهم بهتری رسیدیم. گذشته را کنار گذاشتیم و بر این موضوع تمرکز کردیم که امروز و فردا برای حفاظت از این اقلیم و تأمین نیازهای آن چه اقداماتی باید انجام دهیم.»

مسئول کمیته اجرایی دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان تأکید کرد: «مسئولیت ملی و میهن‌پرستانه ما این است که اجازه ندهیم دشمنان از این فرصت‌ها و نقاط ضعف سوءاستفاده کنند.»

در همین حال، عبدالستار مجید، عضو دفتر سیاسی جماعت عدالت کردستان، درباره این دیدار گفت: «هدف از سفر و دیدار ما با دفتر سیاسی پارتی، این بود که روابط‌مان با پارتی بهتر و مستحکم‌تر شود.»

او همچنین با اشاره به وضعیت سیاسی کنونی اقلیم افزود: «در این شرایط، هرچند ما در پارلمان حضور نداریم و همچنان معتقدیم انتخابات باید دوباره برگزار شود، اما اکنون مناسب می‌دانیم که پارلمان دوباره فعال شود و دولت تشکیل شود.»

اظهارات دو طرف در حالی مطرح می‌شود که رایزنی‌ها میان احزاب اقلیم کردستان برای کاهش تنش‌های سیاسی، فعال‌سازی پارلمان و تشکیل کابینه جدید افزایش یافته است.