معاون رییس جمهور: قطع اینترنت به فعالان بوم گردی و صنایع دستی آسیب زده است

وی افزود: میل به امید و ماندن در روستا اهمیت زیادی دارد. اگر به سازه‌های اجتماعی توجه نکنیم، سازه‌های عمرانی فایده‌ای نخواهند داشت. گاهی خدمات به روستاها می‌بریم اما انگیزه ماندن در روستا وجود ندارد و به همین دلیل نیازمند بازنگری در سیاست‌ها هستیم.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: در حوزه بوم‌گردی نباید فقط به اقامت توجه کنیم، بلکه باید به دنبال ایجاد ارتباط و پیوند میان مردم باشیم. پیوند بوم‌گردی با انسجام اجتماعی اهمیت زیادی دارد، زیرا جامعه امروز شرایط دشواری از جمله تحریم و جنگ را تجربه می‌کند و اگر درست رفتار نکنیم، جامعه دچار فرسودگی خواهد شد.

وی تصریح کرد: باید تلاش کنیم پیوند میان بوم‌گردی و انسجام اجتماعی تقویت شود. تعریف ما از محرومیت‌زدایی نیز اشتباه بوده است؛ تصور می‌کردیم با پول و پروژه می‌توان محرومیت‌زدایی کرد، در حالی که هرجا توانمندسازی شکل گرفته، محرومیت‌زدایی واقعی اتفاق افتاده است.

حسین‌زاده گفت: باید در جایگاه خدمتگزار مردم قرار بگیریم. برنامه‌ریز واقعی هر روستا باید خود مردم روستا باشند و ما فقط نقش تسهیل‌گر را ایفا کنیم. روستا باید خودش را روایت کند و روستاییان راوی داستان‌ها و ظرفیت‌های خود باشند.

وی افزود: جوامعی که سرمایه تاریخی دارند، می‌توانند سرمایه اجتماعی تولید کنند. باید شخصیت‌های فرهنگی روستاهای خود را شناسایی و معرفی کنیم.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم درباره اینترنت نیز گفت: محدودیت اینترنت برای بوم‌گردی‌ها مشکلات زیادی ایجاد کرده است. برخلاف کسانی که می‌گویند اینترنت به شرایط قبل بازنمی‌گردد، ما به مردم اعتماد داریم و اینترنت به وضعیت گذشته بازخواهد گشت، زیرا دستور رئیس‌جمهور است. اینترنت ابزار کار و ارتباط است و قطع آن به صنایع دستی و فعالان این حوزه آسیب زده است.

وی خاطرنشان کرد: جامعه نباید در حوزه اقتصاد دچار گرفتاری شود. ما در دوران سختی قرار داریم و بیش از هر زمان دیگری به مردم نیازمندیم و باید به مردم بگوییم صاحب اصلی این کشور خودشان هستند.

حسین‌زاده تأکید کرد: مردم حق دارند حرف و نقد خود را بیان کنند، اما کسانی که به تریبون دسترسی دارند نباید جامعه را دچار دوقطبی کنند. ایران همه ما را به هم پیوند داده و ما تا پای جان پای ایران خواهیم ایستاد.

به گزارش کردپرس، قطع گسترده اینترنت بین الملل در ایران وارد هشتاد و دومین روز شده و بسیاری از کسب و کارهای آنلاین متضرر شده اند.

پیشتر نیز رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفته بود: سیاست قطعی و بدون عقب نشینی دولت گشایش اینترنت بین‌الملل است و تا کنون سه جلسه از سوی شورای راهبردی و سیاست‌گذاری اینترنت کشور توسط معاون اول رئیس‌جمهور به منظور شنیدن نظرات کارشناسان و رفع مشکلات اینترنت بین‌الملل و فیلترینگ برگزار شده است.