۸۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای جهش کشاورزی کردستان اختصاص یافت

به گزارش کرد پرس، پژمان باختر در جلسه بررسی آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات بخش کشاورزی، گفت: در قالب بسته حمایت از صنایع، ۴۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به استان اختصاص یافته که این منابع برای فعال سازی و حمایت از ۹۳۲ طرح در حوزه صنایع تبدیلی و غذایی و همچنین واحدهای دام و طیور متاثر از حذف ارز ترجیحی هزینه خواهد شد.

وی اظهار کرد: این تسهیلات از طریق ۶ بانک عامل در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و هدف اصلی آن، تقویت زنجیره تولید و جلوگیری از رکود واحدهای تولیدی بخش کشاورزی است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی کردستان همچنین از اختصاص ۳۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات دیگر از محل مصوبات سفر رئیس جمهور به استان خبر داد و افزود: این اعتبار برای راه اندازی و تکمیل ۳۹۰ طرح در زیر بخش های دام و طیور، شیلات، صنایع تبدیلی و غذایی، گلخانه ها و پایانه تخصصی صادرات محصولات کشاورزی اختصاص یافته است.

باختر ادامه داد: تسهیلات مصوبات سفر ریاست جمهوری از طریق ۹ بانک عامل پرداخت می شود و متقاضیان در مراحل تکمیل مدارک و دریافت مجوزهای لازم قرار دارند.

وی با اشاره به روند پرداخت تسهیلات، یادآور شد: از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور تاکنون به ۶ طرح، ۴۶۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده و سه هزار میلیارد ریال دیگر نیز در آستانه پرداخت قرار دارد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی کردستان بیان کرد: سایر طرح ها نیز در حال طی مراحل اداری، تکمیل مستندات و اخذ مجوزهای لازم برای دریافت تسهیلات هستند تا روند اجرای پروژه ها با سرعت بیشتری دنبال شود.