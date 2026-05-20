سامانه بارشی نیمه شمالی آذربایجان غربی را دربرمی گیرد

به گزارش کردپرس، مهدی صابری بیان کرد: پیرو هشدار سطح زرد شماره ۱۱ و با توجه به تشدید فعالیت سامانه بارشی، پیش بینی می شود وضعیت جوی استان به صورت رگبار باران و رعدوبرق و وزش باد گاهی شدید با احتمال گردوخاک باشد.

او افزود: زمان شروع این مخاطره فردا پنجشنبه است و با رگبار باران و رعدوبرق (با احتمال بارش تگرگ در مناطق مستعد) و تندباد لحظه ای همراه خواهد بود.

رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: منطقه اثر نیمه شمالی استان است و تا روز جمعه ادامه دارد.

او بیان کرد: اثر مخاطره آبگرفتگی معابر شهری و روستایی، سیلابی شدن رودخانه ها و مسیل ها، کاهش دید و لغزندگی محورهای مواصلاتی، برخورد صاعقه، احتمال آسیب به سازه های سبک و نیمه کاره در اثر تندباد لحظه ای است.

صابری گفت: دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران باید آمادگی داشته باشند و شهروندان از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها و فعالیت های کوهنوردی خودداری کنند.

او ادامه داد: پرهیز از سفرهای غیر ضروری و احتیاط در ترددهای شهری و جاده ای، اطمینان از استحکام سازه های سبک و موقت و توجه به توصیه های کارشناسان جهاد کشاورزی نیز توصیه می شود.