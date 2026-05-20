به گزارش کردپرس، علی فالح الزیدی نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، اولین جلسه شورای امنیت ملی این کشور را ریاست کرد و بر ادامه ارتقای آمادگی و توانمندی تمام دستگاههای امنیتی تأکید کرد.
این شورا حملات اخیر به عربستان سعودی و امارات را محکوم کرد و به صراحت اعلام کرد که دولت عراق استفاده از خاک یا حریم هوایی این کشور برای تجاوز به کشورهای عربی و منطقهای را به طور قاطع رد میکند.
بر اساس اعلام خبرگزاری رسمی عراق، شورا تصمیم گرفت کمیتهای ویژه برای مذاکره با عربستان و امارات جهت تحقیق درباره این حملات تشکیل دهد.
الزیدی دستور داد در صورت اثبات استفاده از خاک عراق، با تمام خاطیان برخورد قانونی صورت گیرد و تأکید کرد دولت با هیچ فرد یا گروهی که امنیت عراق یا کشورهای برادر را تهدید کند مسامحه نخواهد کرد.
