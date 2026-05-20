سرخط خبرهای ۳۰ اردیبهشت خبرگزاری کردپرس

مناقشه مقامات آمریکا بر سر تداوم حمایت نظامی از نیروهای کُرد عراق

در حالی که بحث‌ها در کنگره آمریکا بر سر کاهش بودجه مقابله با داعش شدت گرفته، مقام ارشد پنتاگون با توصیف نیروهای کُرد عراق به‌عنوان «توانمندترین شریک» واشنگتن در منطقه، بر ضرورت ادامه حمایت نظامی و امنیتی از پیشمرگه‌ها تأکید کرد.

عامل اصلی مشکلات اقلیم کردستان اختلافات داخلی است

جیمز جفری، نماینده ویژه سابق دونالد ترامپ در ائتلاف مبارزه با داعش و سفیر سابق آمریکا در کشورهای منطقه هشدار داد کردهای عراق در تعامل با آمریکا همصدا نیستند و این موضوع باعث می شود واشنگتن نتواند از آنها به اندازه کافی حمایت کند.

الهام احمد گزارش دیدار با اوجالان در امرالی را تکذیب کرد

«الهام احمد»رئیس مشترک دایره روابط خارجی مدیریت خودگردان با رد گزارش برخی رسانه‌های ترکیه درباره سفرش به جزیره امرالی و دیدار با عبدالله اوجالان، اعلام کرد که نه‌تنها چنین سفری انجام نشده، بلکه در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای برگزاری این دیدار وجود ندارد.

اهداف ترکیه از تغییر مواضع نسبت به کردها و منطقه

به نوشته نشنال اینترست، هدف مذاکرات میان ترکیه و کردهای این کشور کاهش محدودیت‌های سیاسی داخلی و گسترش ائتلاف سیاسی اردوغان در دوران پس از سال ۲۰۲۸ عنوان می‌شود. هرچند این روند به‌عنوان تلاشی برای پایان دادن به درگیری طولانی با پ‌ک‌ک معرفی شده، اما اهداف واقعی اردوغان فراتر از آشتی صرف به نظر می‌رسند و بیش از هر چیز با منافع سیاسی شخصی او ارتباط دارند.

