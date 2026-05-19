عامل اصلی مشکلات اقلیم کردستان اختلافات داخلی است

به گزارش کردپرس، جیمز جفری، دیپلمات باسابقه آمریکایی و نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور سوریه، بر اهمیت وحدت سیاسی کُردها به‌عنوان اصلی‌ترین عامل تقویت جایگاه آنان در واشنگتن تأکید کرد و گفت هرگونه حمایت مؤثر آمریکا و متحدان غربی از اقلیم کردستان، به میزان هماهنگی و «یک‌صدایی» نیروهای سیاسی کُرد وابسته است.

جفری که در حاشیه نشست «گفت‌وگوی عراق» اندیشکده آتلانتیک در واشنگتن سخن می‌گفت، با اشاره به اختلافات طولانی‌مدت میان اربیل و بغداد بر سر نفت، گاز و پرداخت حقوق کارمندان، اظهار داشت: «نخستین مسئله، حفظ وحدت درون نظام سیاسی و میان احزاب اقلیم کردستان است. باید بر اهمیت این موضوع برای میزان و اثربخشی حمایت آمریکا، ترکیه و دیگر دوستان اقلیم تأکید کنم.»

او افزود: «کُردها دوستان زیادی دارند، اما نخستین چیزی که این دوستان انتظار دارند، وحدت میان بازیگران سیاسی کُرد و یک صدا بودن آنها است.»

جفری در ادامه روابط واشنگتن و اقلیم کردستان را «بسیار خوب» توصیف کرد، اما یادآور شد که سیاست سنتی آمریکا از دوران ریاست‌جمهوری جورج بوش تاکنون، حفظ توازن میان بغداد و اربیل بوده است. به گفته او، آمریکا همواره تلاش کرده ضمن احترام به جایگاه ویژه اقلیم کردستان، روابط خود را عمدتاً از مسیر دولت مرکزی عراق مدیریت کند.

این دیپلمات آمریکایی تصریح کرد: «ایالات متحده هرگز میان بغداد و اربیل یکی را انتخاب نخواهد کرد، بلکه می‌کوشد با هر دو طرف همکاری کند و حتی در بسیاری موارد، آن‌ها را به هم نزدیک کند؛ همان‌گونه که بارها در پرونده‌های مربوط به کرکوک و خط لوله کرکوک ـ جیهان چنین نقشی ایفا کرده است.»

جفری همچنین گزارش‌ها درباره کاهش بودجه نیروهای پیشمرگه از سوی پنتاگون را با احتیاط رد کرد و گفت بودجه سال ۲۰۲۷ آمریکا همچنان شامل کمک مالی به پیشمرگه‌هاست. او افزود: «هنوز نمی‌توان درباره ارقام منتشرشده قضاوت قطعی کرد. باید دید بودجه نهایی چگونه در کنگره تصویب خواهد شد، زیرا کنگره آمریکا همچنان توجه ویژه‌ای به پیشمرگه‌ها دارد.»

او بحران طولانی‌مدت در تشکیل کابینه جدید اقلیم کردستان را نیز مستقیماً به مسئله اختلافات داخلی مرتبط دانست و هشدار داد که تداوم شکاف‌های سیاسی، توان اقلیم برای تعامل مؤثر با آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه را تضعیف می‌کند.

جفری همچنین اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره انتقال تسلیحات آمریکایی از سوی گروه‌های کُرد را بی‌اهمیت توصیف کرد و گفت: «هیچ‌کس، جز شاید خود ترامپ، باور ندارد که متحدان و شرکای کُرد آمریکا اقدام اشتباهی انجام داده باشند.» او افزود: «ترامپ بارها بدون بررسی دقیق، اظهاراتی مطرح می‌کند که لزوماً مبنای واقعی ندارند و تا زمانی که پیگیری رسمی در این‌باره وجود نداشته باشد، نباید آن را جدی تلقی کرد.»

در بخش پایانی این گفت‌وگو، جفری به تحولات سوریه و روند صلح میان ترکیه و پ.‌ک‌.ک پرداخت و از اقدامات اولیه دولت انتقالی سوریه در تعامل با کُردها استقبال کرد. او بازگشت بخشی از آوارگان کُرد به عفرین و ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک و نیروهای آسایش در ساختارهای امنیتی و نظامی جدید سوریه را «نشانه‌ای مثبت» خواند.

وی تأکید کرد: «این روند تاکنون موفقیت‌آمیز بوده، اما ادامه آن به همکاری و نظارت بین‌المللی نیاز دارد.»

جفری همچنین روند صلح میان ترکیه و پ‌.ک‌.ک را «واقعی و مهم» توصیف کرد و گفت: «اکنون بیشتر احزاب سیاسی ترکیه، در کنار حزب کردگرای دم پارتی که نماینده بخش قابل‌توجهی از کُردهای این کشور است، از این روند حمایت می‌کنند و به همین دلیل باید از آن استقبال کرد.»