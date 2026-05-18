به گزراش کردپرس، ریباز حملان، نامزد حزب دمکرات کردستان برای تصدی وزارت مسکن و شهرسازی عراق، نتوانست رأی اعتماد نمایندگان پارلمان عراق را به دست آورد.

پارلمان عراق روز ۱۴ مه ۲۰۲۶ بررسی ترکیب کابینه و رأی اعتماد به وزیران دولت جدید را در دستور کار خود قرار داده بود که در جریان آن، حملان موفق به کسب رأی لازم نشد.

وی پس از این ناکامی، پیامی منتشر کرد و نوشت: «اعتماد جناب بارزانی بزرگ‌ترین مسئولیت بر دوش من و بالاترین مقام و جایگاه برای من است.»

او همچنین تأکید کرد: «به خدای بزرگ سوگند یاد می‌کنم تا آخرین لحظه زندگی‌ام در مسیر، پیام، برنامه و اهداف مقدس شما باقی بمانم و هرگز در برابر هیچ دشمن، مخالف یا طوفانی سر خم نکنم.»