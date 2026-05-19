به گزارش کردپرس، آری هرسین در پاسخ به پرسش مجری تلویزیون روداو درباره «طرح دو ادارهای» گفت: این احتمال یکی از خواستهها یا گزینههایی است که اتحادیه میهنی به آن فکر میکند، در غیر این صورت بعید بود که این حزب برخی رویکردها را اتخاذ کند و احتمال چنین اقدامی وجود دارد.»
آری هرسین همچنین افزود: «به نظر من این موضوع در استراتژی اتحادیه میهنی بهعنوان یک احتمال جدی مطرح است.»
او برای اثبات ادعای خود به برخی اظهارات اخیر مقامهای اتحادیه میهنی اشاره کرد و گفت: «بافل طالبانی در چند سفر خارجی و برخی مصاحبهها گفته بود که “ما در سلیمانیه گاز داریم”. همچنین قباد طالبانی در سفرش به یونان گفته بود “سلیمانیه با گاز ثروتمند است” و نگفت که “کردستان با گاز ثروتمند است”.»
این عضو رهبری حزب دمکرات تأکید کرد: «این نوع اظهارات نشان میدهد که چنین دیدگاهی در تفکر و ادبیات سیاسی اتحادیه میهنی سابقه دارد.»
