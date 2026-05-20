سنندج میزبان آیین گرامیداشت شهدای خدمت شد/تأکید بر تداوم راه شهید رئیسی و اقتدار ایران

به گزارش کرد پرس، اقشار مختلف مردم استان کردستان در این آیین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت و شهدای راه اقتدار و امنیت کشور، بر ادامه مسیر خدمت رسانی، مقاومت و ولایتمداری تاکید کردند.

نماینده ولی فقیه در کردستان در این مراسم با اشاره به روایتی از امام باقر(ع)، مسئولیت پذیری را همراه با تقوای کاری، بردباری و رفتار شایسته با مردم دانست و اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب از شهید رئیسی به عنوان عالمی مجاهد، مردمی، پرتلاش، خستگی ناپذیر و مخلص یاد کردند و این ویژگی ها، الگویی ماندگار برای مدیران نظام اسلامی است.

حجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی افزود: امروز پذیرش مسئولیت در جمهوری اسلامی، مترادف با ایثار و آمادگی برای فداکاری است و در یک سال اخیر نیز شاهد شهادت جمعی از فرماندهان و مسئولان کشور بودیم.

وی با تاکید بر اینکه مقاومت ملت ایران، توطئه ها و تهدیدهای دشمنان را بی اثر کرده است، ادامه داد: تجربه سال های اخیر نشان داده جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارها و تهدیدهای آمریکا ایستادگی کرده و هرگز تسلیم نشده است.

نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: امروز ملت های مختلف جهان نیز در برابر استکبار ایستاده اند و روحیه مقاومت به یک جریان جهانی تبدیل شده است.

حجت الاسلام پورذهبی با اشاره به اقتدار دفاعی کشور اضافه کرد: دشمنان به قدرت بازدارندگی و توان موشکی ایران واقف هستند و به همین دلیل تهدیدهای آنان بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.

وی همچنین بر وحدت و همدلی میان دولت، نیروهای مسلح، دستگاه دیپلماسی و مردم تاکید کرد و گفت: ملت ایران با هوشیاری، فریب توطئه های دشمنان را نخواهد خورد.

فرمانده لشکر ۲۸ پیاده کردستان نیز در این مراسم با گرامیداشت یاد شهدای خدمت و سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی اظهار کرد: شهدا با نثار جان خود، وفاداری به ولایت و ارزش های انقلاب اسلامی را به اثبات رساندند.

امیر جابر آبادزردشتی افزود: خدمات صادقانه شهدای خدمت و شهید موسوی در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار خواهد ماند.

وی با اشاره به سوابق خدمتی شهید موسوی در کردستان یادآور شد: این شهید والامقام از سال ۱۳۶۲ تا پایان دوران دفاع مقدس در لشکر ۲۸ پیاده کردستان خدمت کرد و همواره به خدمت رسانی به مردم این استان افتخار می کرد.

فرمانده لشکر ۲۸ پیاده کردستان، شهید موسوی را شخصیتی ولایتمدار، ساده زیست و اخلاق مدار توصیف کرد و گفت: این فرمانده شهید نقش موثری در ارتقای توان رزمی نیروهای مسلح و تقویت اقتدار دفاعی کشور داشت.