کردهای عراق نباید زیاد روی حمایت ترامپ حساب باز کنند

به گزارش کردپرس، ویکتوریا جی. تیلور، مدیر برنامه عراق در اندیشکده شورای آتلانتیک و معاون پیشین دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور عراق و ایران، هشدار داد که اقلیم کردستان عراق دیگر نباید انتظار داشته باشد واشنگتن همانند گذشته در اختلافات میان بغداد و اربیل نقش فعالانه میانجیگری کند.
تیلور در جریان نشست «گفتوگوی عراق» در واشنگتن، تأکید کرد دولت دونالد ترامپ نسبت به دولتهای پیشین آمریکا تمایل بسیار کمتری برای ورود به منازعات میان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان دارد. او همچنین از پایان قریبالوقوع کمکهای مالی آمریکا به نیروهای پیشمرگه و ادامه بنبست سیاسی در تشکیل کابینه جدید اقلیم بهعنوان نشانههایی نگرانکننده یاد کرد.
تیلور درباره اختلافات مزمن بغداد و اربیل بر سر نفت، گاز و پرداخت حقوق کارمندان گفت ریشه بحران به «اختلافی بنیادین بر سر توازن قدرت» میان دولت مرکزی عراق و حکومت اقلیم بازمیگردد. به گفته او، نبود توافق روشن درباره حدود اختیارات اربیل و بغداد باعث شده این تنشها بهصورت مداوم تکرار شوند.
او تأکید کرد حل بلندمدت این بحران نیازمند تصویب قوانین مشخص، بهویژه قانون نفت و گاز عراق است؛ قانونی که به گفته وی نزدیک به دو دهه بلاتکلیف مانده است. با این حال، تیلور افزود حتی تصویب قانون نیز بهتنهایی کافی نیست، زیرا بحران بیاعتمادی میان طرفین و مشکلات مربوط به اجرای قانون اساسی عراق همچنان پابرجاست.
این مقام پیشین آمریکایی همچنین با اشاره به شکاف سیاسی میان دو حزب حاکم اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق در اقلیم کردستان گفت حل اختلافات بیش از هر چیز به گفتوگوی مستقیم میان بازیگران کُرد و دولت عراق نیاز دارد، نه مداخله واشنگتن.
تیلور در بخش دیگری از سخنانش به کاهش شدید کمکهای مالی آمریکا به نیروهای پیشمرگه پرداخت. او توضیح داد که کمکهای واشنگتن از ۶۰ میلیون دلار در سال گذشته به حدود ۱.۳ میلیون دلار در سال جاری کاهش یافته، زیرا تفاهمنامه همکاری میان آمریکا و اربیل در سال ۲۰۲۶ به پایان میرسد.
او گفت: «پایان این تفاهمنامه بهطور طبیعی به معنای پایان حمایت مالی آمریکا برای پرداخت حقوق و کمکهزینههای نیروهای پیشمرگه است.» تیلور در عین حال تأکید کرد که دولتهای بغداد و اربیل باید بهجای اتکا به حمایت خارجی، برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد و تأمین منابع مالی نهادهای حکومتی خود اقدام کنند.
وی درباره احتمال تمدید یا بازنگری این توافق از سوی دولت ترامپ نیز گفت چنین احتمالی وجود دارد، اما اربیل نباید برنامهریزی خود را بر مبنای ادامه حمایت آمریکا قرار دهد.
مدیر برنامه عراق در شورای آتلانتیک همچنین ادامه بنبست سیاسی در اقلیم کردستان را مورد انتقاد قرار داد و گفت گذشت حدود ۱۹ ماه از انتخابات پارلمانی بدون تشکیل کابینه جدید، پیام نامناسبی به رأیدهندگان کُرد ارسال میکند.
او افزود هرچند انتظار میرود ترکیب دولت آینده تفاوت چندانی با ساختار فعلی نداشته باشد و همچنان حزب دموکرات کردستان پست نخستوزیری و ریاست اقلیم را در اختیار داشته باشد و اتحادیه میهنی نیز معاونت نخستوزیری را حفظ کند، اما اصل تشکیل دولت بر اساس نتایج انتخابات اهمیت زیادی دارد.
