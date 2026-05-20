٢ هزار هکتار زمین در آذربایجان غربی به نهضت ملی مسکن اختصاص یافت

به گزارش کردپرس، پیمان آرامون در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان آذربایجان‌غربی، اظهار کرد: یک هزار هکتار زمین در شهرهای مهاباد، بوکان، نقده، پیرانشهر، سردشت، سلماس، خوی و محمدیار برای اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن الحاق به محدوده شده است.

او ادامه داد: ۵۰۰ هکتار از این میزان اراضی الحاق شده آماده‌سازی شده و باقی اراضی نیز تا پایان فصل کاری امسال به اتمام رسیده و تحویل داده خواهد شد.

مدیرکل و رییس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: همچنین یک هزار هکتار از اراضی ملی آذربایجان‌غربی تامین و جهت اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن تحویل بنیاد مسکن شده است.

آرامون افزود: با این میزان تامین اراضی انجام شده، آذربایجان‌غربی رتبه نخست کشوری در حوزه مدیریت اراضی را در یک سال گذشته کسب کرده است.

او ادامه داد: در بخش جوانی جمعیت نیز ۹ هزار و ۱۲۵ متقاضی وجود دارد که تاکنون برای ۲ هزار و ۴۹۷ متقاضی اراضی تامین و تخصیص یافته و با تخصیص اراضی جدید در تلاش هستیم برای باقی متقاضیان نیز اقدامات لازم انجام گیرد.