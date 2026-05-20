به گزارش کردپرس، یوسف محمد صادق، رئیس پیشین پارلمان کردستان، در یادداشتی به مناسبت سالگرد انتخابات پارلمان کردستان، نسبت به وضعیت کنونی اقلیم هشدار داد و اعلام کرد که قانونی کردن سیستم «دو اداره‌ای» و فعال‌سازی ظاهری نهادها، ممکن است به فروپاشی کامل اقلیم منجر شود.

وی در این یادداشت با مرور شرایط شکل‌گیری اقلیم کردستان پس از انتفاضه سال ۱۹۹۱، تأکید کرد که تشکیل پارلمان و دولت اقلیم، نتیجه مجموعه‌ای از تحولات بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی بوده است؛ از جمله فروپاشی بلوک سوسیالیستی، شکست رژیم صدام، کوچ میلیونی مردم و صدور قطعنامه ۶۸۸ شورای امنیت.

رئیس پیشین پارلمان کردستان گفت مردم کردستان در ۱۹ مه ۱۹۹۲ با امید ساختن سیستمی متفاوت از رژیم بعث، به پای صندوق‌های رأی رفتند، اما جنگ داخلی و درگیری‌های داخلی، آن امیدها را ناکام گذاشت و پارلمان کردستان را به نهادی فلج تبدیل کرد.

او با اشاره به تجربه «جنبش تغییر» و دوران ریاست خود بر پارلمان، اعلام کرد تلاش‌هایی برای تقویت نهادهای اقلیم و کاهش فاصله میان مردم و حکومت انجام شد، اما «قدرت‌های حزبی دوفاکتو» مانع این روند شدند و حتی پارلمان را برای دو سال تعطیل کردند.

یوسف محمد صادق افزود که امروز اکثریت مردم اعتماد خود را به سیستم حکمرانی اقلیم از دست داده‌اند و میزان مشارکت در انتخابات به کمتر از نصف واجدان شرایط رسیده است.

وی همچنین هشدار داد که شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای که زمینه شکل‌گیری اقلیم را فراهم کرده بود، اکنون تغییر کرده و در وضعیت بی‌ثبات کنونی خاورمیانه، هر تحول داخلی یا خارجی می‌تواند اقلیم کردستان را با خطر سقوط مواجه کند.

رئیس پیشین پارلمان کردستان تاکید کرد که راهکارهایی مانند فعال‌سازی ظاهری پارلمان و دولت اقلیم، زیر سایه سلطه یک حزب خاص، مشکلی را حل نخواهد کرد و قانونی کردن وضعیت «دو اداره‌ای» نیز نوعی «فرار به گذشته» است.

به گفته وی، بازگشت به این وضعیت، لزوما اقلیم را به دوران «دو حکومتی» سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶ بازنمی‌گرداند، بلکه ممکن است به فروپاشی کامل اقلیم منتهی شود.

یوسف محمد صادق در پایان تاکید کرد که تنها راه نجات اقلیم، اجرای یک «بسته جامع اصلاحات» شامل اتحاد واقعی اقلیم، احیای نهادها، تشکیل نیروهای نظامی و امنیتی غیرحزبی، استقلال دستگاه قضایی و ایجاد سیستم اقتصادی شفاف و ملی است؛ در غیر این صورت، آینده‌ای «تاریک و نامعلوم» در انتظار اقلیم خواهد بود.