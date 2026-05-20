رسانه تحلیلی خبری «استاندارد» در گزارشی نوشت که تحرک تجاری اخیر میان عراق و ترکیه از طریق پایانه مرزی ربیعه، تنها یک تغییر مسیر معمولی نیست، بلکه می‌تواند آغاز مرحله‌ای جدید برای تضعیف موقعیت اقتصادی «زون زرد» و حزب دمکرات کردستان باشد.

در این گزارش آمده است که فعال‌سازی کریدور ترانزیتی از مسیر سوریه به عراق، بدون عبور از اقلیم کردستان، اهمیت گذرگاه مرزی ابراهیم خلیل را که دهه‌ها ستون فقرات اقتصادی حزب دمکرات کردستان محسوب می‌شد، کاهش خواهد داد.

استاندارد تاکید کرده است که این تحول در واقع ادامه پروژه قدیمی ترکیه برای ایجاد یک مسیر ارتباطی مستقیم با بغداد، بدون نیاز به عبور از خاک اقلیم کردستان است؛ پروژه‌ای که تحت عنوان «اوواکوی» سال‌ها به عنوان تهدیدی استراتژیک علیه موقعیت ژئوپلیتیکی اقلیم شناخته می‌شد.

بر اساس این گزارش، نزدیکی سیاسی آنکارا و دمشق و همچنین هماهنگی‌های پشت پرده میان ترکیه و بغداد، باعث شده تا مسیر سوریه به عنوان جایگزینی سریع‌تر و کارآمدتر برای گذرگاه ابراهیم خلیل فعال شود.

در ادامه گزارش آمده است که پروژه اوواکوی با هدف اتصال ترکیه به تل‌عفر و موصل از طریق منطقه فیش‌خابور، در پی حذف کامل اقلیم کردستان از معادلات ترانزیتی بین‌المللی است.

استاندارد هشدار داده که پیامد این پروژه برای زون زرد تنها محدود به کاهش درآمدهای گمرکی نیست، بلکه می‌تواند موقعیت سیاسی حزب دمکرات در برابر بغداد را نیز تضعیف کند.

در این گزارش آمده است: «اگر در گذشته گذرگاه ابراهیم خلیل اهرم فشار اقلیم علیه بغداد بود، اکنون اوواکوی و کریدورهای جدید به ابزار فشار ترکیه و عراق برای خفه کردن اقتصاد زون زرد تبدیل می‌شوند.»

این گزارش در پایان تاکید کرده است که ادامه این روند ممکن است گذرگاه ابراهیم خلیل را از یک مسیر استراتژیک بین‌المللی، به یک مرز محلی و کم‌اهمیت تبدیل کند و درآمدهای آن را به سمت نابودی سوق دهد.