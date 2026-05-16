آغاز رسمی کار دولت جدید عراق؛ الزیدی قدرت را از السودانی تحویل گرفت

به گزارش کردپرس، نخستین نشست شورای وزیران عراق به ریاست علی فالح الزیدی، نخستوزیر جدید این کشور، روز شنبه ۱۶ مه ۲۰۲۶ برگزار شد.
این نشست ساعاتی پس از مراسم رسمی تحویل و تحول قدرت میان محمد شیاع السودانی و علی الزیدی برگزار شد؛ مراسمی که در آن الزیدی به صورت رسمی مسئولیتهای خود به عنوان نخستوزیر عراق و فرمانده کل نیروهای مسلح را برعهده گرفت.
علی الزیدی پس از ادای مراسم رسمی، نخستین جلسه کابینه خود را برگزار کرده و عملاً فعالیت دولت جدید عراق آغاز شده است.
علی فالح الزیدی در نخستین سخنرانی خود پس از آغاز به کار دولت اعلام کرد: «با تمام توان برای مقابله با فساد تلاش خواهیم کرد.»
نخستوزیر عراق همچنین بر ادامه پروژههای خدماتی تأکید کرد و گفت دولتش «به هیچ وجه پروژههای مربوط به بهبود آب، برق و راهها را متوقف نخواهد کرد.»
الزیدی در ادامه، تحقق «برابری و عدالت» را از اولویتهای اصلی کابینه خود دانست و افزود: «عراق از چالشهای بزرگی عبور میکند و برای بهبود زندگی شهروندان، همه تلاش خود را به کار خواهیم گرفت.»
این در حالی است که آغاز به کار رسمی کابینه جدید عراق، پس از رای اعتماد پارلمان به دولت علی الزیدی، وارد مرحله اجرایی شده و دولت جدید اکنون مسئولیت اداره کشور را به طور کامل در دست گرفته است.
