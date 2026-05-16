۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۶

۹۵ مزرعه الگویی محصولات استراتژیک در آذربایجان‌غربی راه اندازی شد

سرویس آذربایجان غربی- مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی آذربایجان‌غربی از آغاز اجرای طرح ایجاد ۹۵ مزرعه الگویی برای چهار محصول استراتژیک در استان خبر داد.

به گزارش کردپرس، بیتا احمدیان در نخستین جلسه کمیته هماهنگی آغاز طرح ایجاد شبکه ملی مزارع الگویی کشاورزی در آذربایجان‌غربی افزود: یکی از موثرترین راه‌ها برای دستیابی به حداکثر تولید در واحد سطح، ترویج ایده‌های نو و انتقال یافته‌های علمی و تحقیقاتی به کشاورزان است که با همکاری محققان و کارشناسان ترویج محقق می‌شود.

وی اظهار کرد: در قالب این طرح در سطح کشور، ۲ هزار کشاورز پیشرو انتخاب شده‌اند که هر یک از طریق آموزش‌های چهره به چهره و بازدیدهای علمی، ۲۰ کشاورز دیگر را تحت پوشش قرار می‌دهند.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی آذربایجان‌غربی ادامه داد: در این استان نیز ۹۵ کشاورز پیشرو در قالب مزارع الگویی فعالیت خواهند کرد که هر کدام ۲۰ کشاورز را آموزش می‌دهند و در مجموع یک‌هزار و ۹۰۰ کشاورز از دستاوردهای این طرح بهره‌مند می‌شوند.

احمدیان با اشاره به اهداف اجرای این برنامه گفت: افزایش حداقل ۲۰ درصدی عملکرد در واحد سطح، به‌ویژه در محصولاتی مانند گندم، ارتقای درآمد کشاورزان، بهبود وضعیت اقتصادی بهره‌برداران و تقویت امنیت غذایی کشور از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح است.

وی بیان کرد: این برنامه در سال ۱۴۰۵ در بخش زراعت برای چهار محصول گندم، جو، کلزا و ذرت علوفه‌ای اجرا می‌شود.

احمدیان افزود: در این طرح ۶۵ مزرعه الگویی گندم آبی و دیم در تمامی شهرستان‌های استان و در هر مرکز جهاد کشاورزی یک مزرعه به عنوان الگو در نطر گرفته می‌شود و همچنین ۱۴ مزرعه برای ذرت علوفه‌ای، هشت مزرعه برای کلزا و هشت مزرعه برای جو در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به کارکردهای پلتفرم شبکه ملی مزارع الگویی کشاورزی گفت: در این مزارع تلاش می‌شود با آموزش و ترویج روش‌های نوین کشاورزی، استفاده از بذرهای اصلاح‌شده، فناوری‌های نوین و مدیریت پایدار منابع، یافته‌های پژوهشی به سطح مزارع منتقل شود و بهره‌وری تولید افزایش یابد.

