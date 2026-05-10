به گزارش کردپرس، دولت عراق شامل ۲۳ وزارتخانه است که بر اساس سهمبندی میان جریانهای مذهبی و قومی تقسیم شده است: ۱۲ وزارتخانه برای شیعیان، ۶ وزارتخانه برای اهل سنت و ۴ وزارتخانه برای کُردها.
دراو میدیا نوشت: هفته آینده، علی زیدی، نخستوزیر مأمور به تشکیل کابینه، برنامه کاری و اعضای کابینه خود را جهت کسب رأی اعتماد و تصویب نهایی به پارلمان عراق معرفی خواهد کرد.
جزئیات تقسیمبندی وزارتخانهها به شرح زیر است:
۱. سهم کُردها (۴ وزارتخانه)
- وزارت امور خارجه
- وزارت دادگستری
- وزارت مسکن و شهرسازی
- وزارت محیط زیست
۲. سهم اهل سنت (۶ وزارتخانه)
- وزارت برنامهریزی
- وزارت دفاع
- وزارت بازرگانی
- وزارت صنعت
- وزارت فرهنگ
- وزارت آموزش و پرورش
۳. سهم شیعیان (۱۲ وزارتخانه)
- وزارت نفت
- وزارت کشور
- وزارت آموزش عالی
- وزارت بهداشت
- وزارت کشاورزی
- وزارت دارایی
- وزارت امور اجتماعی
- وزارت نیرو (برق)
- وزارت حقوق بشر
- وزارت منابع آبی
- وزارت حمل و نقل
- وزارت ورزش و جوانان
۴. سهم سایر بخشهای جمعیتی (۱ وزارتخانه)
- وزارت مهاجرت و پناهجویان
