۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۹

تقسیم وزارتخانه‌های عراق میان شیعه، سنی و کُرد؛ ۴ وزارتخانه سهم کُردها

سرویس عراق و اقلیم کردستان- علی زیدی، نخست‌وزیر مکلف عراق، هفته جاری برنامه کاری و فهرست کابینه خود را برای کسب رأی اعتماد به پارلمان عراق ارائه خواهد کرد. در چارچوب توافقات سیاسی بغداد، ۱۲ وزارتخانه به شیعیان، ۶ وزارتخانه به اهل سنت و ۴ وزارتخانه به کُردها اختصاص یافته است.

به گزارش کردپرس، دولت عراق شامل ۲۳ وزارتخانه است که بر اساس سهم‌بندی میان جریان‌های مذهبی و قومی تقسیم شده است: ۱۲ وزارتخانه برای شیعیان، ۶ وزارتخانه برای اهل سنت و ۴ وزارتخانه برای کُردها.

دراو  میدیا نوشت: ​هفته آینده، علی زیدی، نخست‌وزیر مأمور به تشکیل کابینه، برنامه کاری و اعضای کابینه خود را جهت کسب رأی اعتماد و تصویب نهایی به پارلمان عراق معرفی خواهد کرد.

​جزئیات تقسیم‌بندی وزارتخانه‌ها به شرح زیر است:

۱. سهم کُردها (۴ وزارتخانه)

  • ​وزارت امور خارجه
  • ​وزارت دادگستری
  • ​وزارت مسکن و شهرسازی
  • ​وزارت محیط زیست

۲. سهم اهل سنت (۶ وزارتخانه)

  • ​وزارت برنامه‌ریزی
  • ​وزارت دفاع
  • ​وزارت بازرگانی
  • ​وزارت صنعت
  • ​وزارت فرهنگ
  • ​وزارت آموزش و پرورش

۳. سهم شیعیان (۱۲ وزارتخانه)

  • ​وزارت نفت
  • ​وزارت کشور
  • ​وزارت آموزش عالی
  • ​وزارت بهداشت
  • ​وزارت کشاورزی
  • ​وزارت دارایی
  • ​وزارت امور اجتماعی
  • ​وزارت نیرو (برق)
  • ​وزارت حقوق بشر
  • ​وزارت منابع آبی
  • ​وزارت حمل و نقل
  • ​وزارت ورزش و جوانان

۴. سهم سایر بخشهای جمعیتی (۱ وزارتخانه)

  • ​وزارت مهاجرت و پناهجویان
