به گزارش کردپرس، دولت عراق شامل ۲۳ وزارتخانه است که بر اساس سهم‌بندی میان جریان‌های مذهبی و قومی تقسیم شده است: ۱۲ وزارتخانه برای شیعیان، ۶ وزارتخانه برای اهل سنت و ۴ وزارتخانه برای کُردها.

دراو میدیا نوشت: ​هفته آینده، علی زیدی، نخست‌وزیر مأمور به تشکیل کابینه، برنامه کاری و اعضای کابینه خود را جهت کسب رأی اعتماد و تصویب نهایی به پارلمان عراق معرفی خواهد کرد.

​جزئیات تقسیم‌بندی وزارتخانه‌ها به شرح زیر است:

​۱. سهم کُردها (۴ وزارتخانه)

​وزارت امور خارجه

​وزارت دادگستری

​وزارت مسکن و شهرسازی

​وزارت محیط زیست

​۲. سهم اهل سنت (۶ وزارتخانه)

​وزارت برنامه‌ریزی

​وزارت دفاع

​وزارت بازرگانی

​وزارت صنعت

​وزارت فرهنگ

​وزارت آموزش و پرورش

​۳. سهم شیعیان (۱۲ وزارتخانه)

​وزارت نفت

​وزارت کشور

​وزارت آموزش عالی

​وزارت بهداشت

​وزارت کشاورزی

​وزارت دارایی

​وزارت امور اجتماعی

​وزارت نیرو (برق)

​وزارت حقوق بشر

​وزارت منابع آبی

​وزارت حمل و نقل

​وزارت ورزش و جوانان

​۴. سهم سایر بخشهای جمعیتی (۱ وزارتخانه)