به گزارش کردپرس، قرار است فراکسیون حزب دمکرات کردستان در هفته آینده به بغداد بازگردد و در نشست رأیگیری درباره کابینه علی الزیدی، نخستوزیر مکلف برای تشکیل دولت عراق، مشارکت کند.
کانال ۸ به نقل از اشواق جاف، نماینده حزب دمکرات در پارلمان عراق اعلام کرد: حزب دمکرات تصمیم گرفته وزرا و نمایندگان خود را به بغداد بازگرداند.
وی گفته است: «طرفهای عراقی به ما وعده توازن و اجرای قانون اساسی را دادهاند.»
این تحول در شرایطی رخ میدهد که محمود محمد، سخنگوی حزب دمکرات، پیشتر تأکید کرده بود این حزب تصمیمی برای تحریم روند سیاسی عراق نگرفته و تنها نمایندگان و وزرای خود را برای «مشورت و ارزیابی وضعیت سیاسی» فراخوانده است.
با این حال، فراکسیون حزب دمکرات در پارلمان عراق پیشتر با انتشار بیانیهای اعلام کرده بود در اعتراض به آنچه «نقض قانون اساسی و زیر پا گذاشتن اصول شراکت، توازن و توافق» خوانده، جلسات پارلمان را تحریم میکند؛ تصمیمی که به گفته این حزب تا زمان نامشخصی ادامه داشت.
