۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۹

بازگشت حزب دمکرات کردستان به بغداد و مشارکت در رأی‌گیری کابینه زیدی

سرویس عراق و اقلیم کردستان- همزمان با نزدیک شدن به زمان رأی‌گیری برای کابینه علی زیدی، فراکسیون حزب دمکرات اعلام کرده در نشست پارلمان در بغداد حضور خواهد یافت.

به گزارش کردپرس، قرار است فراکسیون حزب دمکرات کردستان در هفته آینده به بغداد بازگردد و در نشست رأی‌گیری درباره کابینه علی الزیدی، نخست‌وزیر مکلف برای تشکیل دولت عراق، مشارکت کند.

کانال ۸ به نقل از اشواق جاف، نماینده حزب دمکرات در پارلمان عراق اعلام کرد: حزب دمکرات تصمیم گرفته وزرا و نمایندگان خود را به بغداد بازگرداند.

وی گفته است: «طرف‌های عراقی به ما وعده توازن و اجرای قانون اساسی را داده‌اند.»

این تحول در شرایطی رخ می‌دهد که محمود محمد، سخنگوی حزب دمکرات، پیش‌تر تأکید کرده بود این حزب تصمیمی برای تحریم روند سیاسی عراق نگرفته و تنها نمایندگان و وزرای خود را برای «مشورت و ارزیابی وضعیت سیاسی» فراخوانده است.

با این حال، فراکسیون حزب دمکرات در پارلمان عراق پیش‌تر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود در اعتراض به آنچه «نقض قانون اساسی و زیر پا گذاشتن اصول شراکت، توازن و توافق» خوانده، جلسات پارلمان را تحریم می‌کند؛ تصمیمی که به گفته این حزب تا زمان نامشخصی ادامه داشت.

