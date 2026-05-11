بغداد در آستانه یکی از حساسترین آزمونهای سیاسی خود قرار دارد. در حالی که طبق برنامهریزیهای اولیه، فردا سهشنبه ۱۲/ ۵/ ۲۰۲۶ به عنوان موعد معرفی وزرای کابینه جدید به پارلمان تعیین شده بود، گزارشهای میدانی از بنبستی چندلایه خبر میدهند. جناحهای سیاسی که پیش از این برای تشکیل دولت به توافق رسیده بودند، اکنون در دو جبهه داخلی و یک جبهه بینالمللی دچار اصطکاک شدهاند.
شکاف در جبهه اهل سنت و رقابت در اردوگاه شیعی
در سطح داخلی، نخستین مانع از سوی «ائتلاف عزم» به رهبری مثنی سامرائی ایجاد شده است. این ائتلاف با رد سهمیهبندی «شورای سیاسی اهل سنت»، بر تصاحب پست معاونت نخستوزیر و دو وزارتخانه اصرار دارد؛ درخواستی که تاکنون با مخالفت سایر شرکای سیاسی روبرو شده است. همزمان در اردوگاه شیعیان، رقابتی نفسگیر میان نوری مالکی و محمد شیاع سودانی بر سر وزارتخانههای حاکمیتی بهویژه «نفت» و «کشور» در جریان است. این دو وزارتخانه که نبض اقتصادی و امنیتی عراق محسوب میشوند، به نقطه کانونی اختلافات تبدیل شده و مانع از نهایی شدن لیست وزرا گشتهاند.
متغیر بینالمللی؛ گزارش شرقالاوسط از نقش تهران و واشنگتن
پیچیدگی پرونده کابینه علی زیدی تنها به جغرافیای عراق محدود نمیشود. روزنامه «شرقالاوسط» در گزارشی تحلیلی فاش کرد که تشدید اختلافات میان ایران و ایالات متحده آمریکا، بهطور مستقیم بر فرآیند چانهزنیهای سیاسی در بغداد تأثیر گذاشته است. طبق این گزارش، تضاد منافع این دو بازیگر تأثیرگذار بر سر آرایش امنیتی و اقتصادی دولت جدید، مانع از آن شده است که گروههای سیاسی وابسته یا متمایل به این دو جبهه، به یک نقطه مشترک برای عبور از بحران فعلی دست یابند.
علاوه بر موانع سیاسی، پارلمان عراق با یک محدودیت زمانی لجستیک نیز روبروست. لایههای مدیریتی پارلمان در تلاش هستند تا پیش از آغاز سفر حج نمایندگان که برای روز چهارشنبه برنامهریزی شده است، تکلیف کابینه را روشن کنند. با این حال، تا این لحظه هیچ دعوتنامه رسمی برای جلسه روز سهشنبه صادر نشده است.
اکنون علی زیدی در وضعیتی دشوار قرار گرفته است؛ او باید میان مطالبات حداکثری ائتلاف عزم، رقابت قدرت میان مالکی و سودانی و در نهایت، توازن میان فشارهای واشینگتن و تهران، راهی برای عبور بیابد. اگر تا ساعات پایانی امشب توافقی حاصل نشود، مأموریت تشکیل دولت ممکن است به پس از ایام حج موکول گردد که این امر میتواند خلأ قدرت در بغداد را وارد فاز خطرناکی کند.
