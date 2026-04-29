ادعای حمایت سه چهره کلیدی از علی زیدی؛ غیبت امضای برخی رهبران چارچوب هماهنگی

به گزارش کردپرس، در پی انتشار گزارشی درباره روند انتخاب نامزد نخست‌وزیری عراق، ادعا شده است که نام علی الزیدی به‌عنوان گزینه پیشنهادی برای این سمت از سوی برخی رهبران ارشد چارچوب هماهنگی مطرح شده است.

به نوشته العربی الجدی، این نامزدی با پیشنهاد سه تن از چهره‌های شاخص این ائتلاف، شامل محمد شیاع السودانی (نخست وزیر فعلی)، نوری المالکی (رهبر ائتلاف دولت قانون) و قیس الخزعلی (رهبر جنبش عصائب الحق)، صورت گرفته است.

همزمان وبسایت بغداد الیوم تصویری منسوب به نامه‌ای از سوی سران چارچوب هماهنگی منتشر کرده که در آن، امضای برخی از رهبران چارچوب هماهنگی از جمله ابو آلاء الولائی، همام الحمودی و حیدر العبادی در آن دیده نمی‌شود.

روز دوشنبه ۲۷ آوریل ۲۰۲٦، نزار آمیدی، رئیس جمهور عراق، علی الزیدی را به عنوان نامزد چارچوب هماهنگی مأمور تشکیل کابینه کرد.