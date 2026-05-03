مطالبات کردها و روند تشکیل دولت جدید عراق

به گزارش کردپرس، روزنامه نشنال گزارش داد علی الزیدی، مأمور تشکیل دولت عراق، ، در چارچوب تلاش برای جلب حمایت جریان‌های سیاسی، روز شنبه وارد اربیل شد تا نظر رهبران کرد را برای تکمیل کابینه خود در مهلت قانونی ۳۰ روزه به دست آورد.

الزیدی که هفته گذشته از سوی ائتلاف «چارچوب هماهنگی» به‌عنوان گزینه توافقی معرفی شد، به ماه‌ها بن‌بست سیاسی در بغداد پایان داد. با این حال، او اکنون برای تشکیل دولت، نیازمند کسب حمایت طیف‌های مختلف قومی و مذهبی عراق است.

در این میان، اقلیم کردستان از بازیگران کلیدی در معادله قدرت به شمار می‌رود. مقام‌های کرد تأکید دارند که اختلافات دیرینه میان اربیل و بغداد نه به اشخاص، بلکه به رویکردها و سیاست‌ها بازمی‌گردد. نورالدین ویسی، سخنگوی نخست‌وزیر اقلیم، اعلام کرده که مطالبات اصلی شامل احترام به حقوق قانون اساسی کردها، به رسمیت شناختن جایگاه فدرالی اقلیم، تخصیص عادلانه بودجه و حل‌وفصل پرونده مناطق مورد مناقشه است.

به گفته او، تجربه دولت‌های پیشین نشان داده که نخست‌وزیران در آغاز کار با لحنی نرم به دنبال جلب حمایت کردها هستند، اما پس از تثبیت قدرت، از تعهدات خود عقب‌نشینی می‌کنند؛ الگویی که به‌گفته او در دوره نیز تکرار شد. با این حال، ویسی احتمال می‌دهد الزیدی بتواند اعتماد اربیل را جلب کند.

برخی مقام‌های کرد نیز تأکید دارند که انتظار دارند دولت جدید سیاست‌هایی را که به گفته آنان موجب «تضعیف اختیارات اقلیم» شده، معکوس کند. آنها همچنین از آنچه «فشار اقتصادی بغداد بر اقلیم» می‌نامند، انتقاد کرده و خواستار پایان آن هستند. تنش‌ها به‌ویژه پس از اجرای سامانه الکترونیکی جدید گمرکی از سوی دولت مرکزی افزایش یافت؛ اقدامی که اربیل آن را دخالت در اختیارات اقتصادی خود تلقی می‌کند.

در سطح کلان، موضع اقلیم بر ضرورت تشکیل دولتی در بغداد استوار است که به فدرالیسم پایبند باشد و نمایندگی همه گروه‌های عراقی را تضمین کند. به باور مقام‌های کرد، چنین دولتی می‌تواند به ثبات عراق و کل منطقه کمک کند.

الزیدی که سابقه‌ای در مناصب دولتی ندارد و بیشتر به‌عنوان یک تاجر شناخته می‌شود، به گفته تحلیلگران به‌دلیل توانایی در «معامله‌گری سیاسی» انتخاب شده است. رناد منصور از موسسه چتم هاوس معتقد است که چارچوب هماهنگی روی مهارت او در مذاکره با بلوک‌های مختلف حساب کرده تا بتواند رضایت همه طرف‌ها را جلب کند.

از سوی دیگر، میکل نایتس، کارشناس مسائل عراق بر این باور است که نشانه‌ها حاکی از آن است که الزیدی قادر به تشکیل دولت در مهلت مقرر خواهد بود و احتمالاً حمایت حزب دموکرات کردستان را نیز به دست می‌آورد؛ تغییری که به گفته او می‌تواند ناشی از نوعی اطمینان‌بخشی، احتمالاً از سوی ایالات متحده، باشد.

همچنین سجاد جیهاد، کارشناس مسائل عراق پیش‌بینی می‌کند روند تشکیل دولت حتی سریع‌تر از انتظار پیش برود، زیرا احزاب تمایل دارند پیش از تعطیلات حج و پایان دوره پارلمان، رأی‌گیری انجام شود. او نیز معتقد است که الزیدی در جریان سفر به اربیل می‌تواند حمایت رهبران کرد را جلب کند.

در مجموع، سفر اربیل را می‌توان آزمونی تعیین‌کننده برای نخست‌وزیر مأمور دانست؛ آزمونی که موفقیت در آن، مسیر تشکیل دولت جدید عراق را هموار خواهد کرد.