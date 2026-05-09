به گزارش کردپرس، لطیف نیروەیی، عضو شورای رهبری اتحادیه میهنی کردستان، در واکنش به سخنان هیمن هورامی عضو رهبری حزب دمکرات کردستان اعلام کرد تشکیل کابینه جدید اقلیم کردستان با توافق انجام می‌شود، نه با فشار.

او خطاب به هیمن هورامی، عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات گفت: «شما می‌گویید فشار زیادی به اتحادیه میهنی برای تشکیل کابینه جدید وارد کرده‌اید و اتحادیه میهنی را به تأخیر در تشکیل دولت متهم می‌کنید، اما ما می‌گوییم تشکیل یک دولت خدمتگزار و عادلانه با توافقی متوازن محقق می‌شود، نه با فشار، و دوران فشار به پایان رسیده است.»

لطیف نیروەیی افزود: «شما می‌گویید از سهم خود برای اتحادیه میهنی گذشت کرده‌اید، اما ما می‌گوییم کرسی‌های دو طرف اکنون تقریباً برابر است و باید بر اساس شراکت و برابری تقسیم شوند، نه اینکه شما برای ما سهم تعیین کنید.»

او همچنین در پاسخ به انتقادهای مطرح‌شده درباره توافق میان اتحادیه میهنی و جنبش نسل نو گفت: «این توافق، توازن را به اقلیم کردستان بازمی‌گرداند و علیه هیچ طرفی نیست. بازگشت توازن نیز به سود اقلیم کردستان خواهد بود.»

عضو شورای رهبری اتحادیه میهنی در پایان تأکید کرد متهم کردن اتحادیه میهنی به تعویق تشکیل دولت «اتهامی غیرمنطقی» است و دوران چنین اتهام‌زنی‌هایی گذشته است.