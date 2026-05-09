به گزارش کردپرس، هیمن هورامی، عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، اتحادیه میهنی کردستان را عامل اصلی تأخیر در روند تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان دانست و گفت این حزب از اواخر سال ۲۰۲۴ روند مذاکرات را به بهانه «برنامه سیاسی» طولانی کرده است.

هورامی در سخنانی اعلام کرد که حزب دمکرات کردستان از ماه نوامبر سال ۲۰۲۴ بارها خواستار برگزاری نشست با اتحادیه میهنی شده و همواره پیگیر ادامه مذاکرات بوده است، اما به گفته او، اتحادیه میهنی روند تشکیل دولت را تا ماه‌ها به تعویق انداخته است.

او افزود که حزب دمکرات از همان ابتدا به رهبران اتحادیه میهنی هشدار داده بود اگر قصد دارند تشکیل دولت را تا زمان انتخابات پارلمان عراق به تأخیر بیندازند، این موضوع را صریح اعلام کنند، زیرا چنین برداشتی در میان طرف‌های سیاسی وجود داشته است.

عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات تصریح کرد که اتحادیه میهنی طی پنج تا شش ماه گذشته تأکید می‌کرد «برنامه دولت» و «برنامه سیاسی» برای این حزب اولویت دارد، اما پس از امضای توافق سیاسی در ماه مه ۲۰۲۵، مشخص شد اختلافات اصلی بیشتر بر سر تقسیم پست‌ها بوده است.

هورامی همچنین گفت حزب دمکرات برای فعال شدن پارلمان اقلیم، انتخاب رئیس اقلیم و تشکیل دولت پیش از انتخابات پارلمانی عراق، حتی از بخشی از استحقاق‌های قانونی خود نیز چشم‌پوشی کرده است.

وی بیان داشت: «ما به آنها اعلام کردیم که کاندیدی برای بغداد معرفی نمی‌کنیم و از گزینه اتحادیه میهنی حمایت خواهیم کرد تا راه برای تشکیل دولت در اربیل و فعال‌سازی نهادها هموار شود، اما اتحادیه همچنان به سیاست وقت‌کشی ادامه داد و گام عملی و جدی برنداشت.»

او در ادامه از پیشنهاد حزب دمکرات برای تشکیل «شورای سیاسی» به‌منظور تضمین اجرای توافقات خبر داد و گفت مسعود بارزانی دو بار در این خصوص با رئیس و دفتر سیاسی اتحادیه میهنی نشست برگزار کرده، اما این روند از سوی اتحادیه میهنی پیگیری نشده است.

هیمن هورامی در پایان هشدار داد اگر اتحادیه میهنی همچنان با «ذهنیت قدیمی» و بر اساس معادلات پیش از انتخابات رفتار کند، روند سیاسی اقلیم کردستان به‌سادگی پیش نخواهد رفت.