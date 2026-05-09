طرح گردشگری کشاورزی روستایی در آذربایجان غربی کلید خورد

به گزارش کردپرس از جهاد کشاورزی؛ بیتا احمدیان در این باره گفت: این طرح با هدف مدیریت بحران آب در روستاها، افزایش درآمدزایی روستاییان و فراهم آوردن فضایی آرامشبخش برای شهرنشینان در دوران بحرانهای اجتماعی، توسط مدیریت هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی استان کلید خورده است.
او افزود: فاز اول این پروژه به صورت پایلوت در شهرستانهای ارومیه و میاندوآب با شناسایی پتانسیلهای موجود آغاز شده است. در این مرحله، آموزشهایی تخصصی برای توانمندسازی جامعه زنان روستایی درگیر در این طرح ارائه گردید. این آموزشها با بهرهگیری از سه استاد مطرح در حوزه گردشگری کشاورزی و روستایی و با برنامهریزی برای دو بازدید از نمونههای موفق، دنبال شد.
احمدیان ادامه داد: با توجه به افزایش تمایل جامعه به حضور در روستاها در سال جاری به دلیل شرایط جدید اجتماعی، واحد امور زنان روستایی مدیریت هماهنگی ترویج سازمان، با همکاری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، قصد دارد آموزشهای هدفمندتری را در مناطق دارای پتانسیل گردشگری و داوطلب ارائه کند.
