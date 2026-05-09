به گزارش کردپرس، ارسلان شکری با اشاره به موقعیت راهبردی استان اظهار کرد: آذربایجانغربی با قرارگیری در مسیر کریدور بینالمللی آسیا–اروپا و برخورداری از ۹۶۷ کیلومتر مرز مشترک با کشورهای ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان (نخجوان)، یکی از مهمترین گلوگاههای ارتباطی کشور در حوزه ترانزیت محسوب میشود و نقش کلیدی در اتصال ایران به بازارهای منطقهای و اروپایی را ایفا میکند.
او با بیان اینکه چندین کریدور مهم بینالمللی از آذربایجانغربی عبور میکنند، افزود: کریدور شرق به غرب از طریق پایانه مرزی بازرگان، کریدور آسیا–اروپا، مسیرهای جنوب به شمالغرب و شمالشرق، راهگذر پاکستان–ایران–ترکیه و همچنین شاخه جنوبی کریدور تراسیکا از جمله مسیرهایی هستند که جایگاه استان را در شبکه حملونقل بینالمللی تثبیت کردهاند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی در ادامه به توسعه زیرساختهای فیزیکی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر طول راههای ترانزیتی استان به ۹۲۳ کیلومتر رسیده و با بهرهبرداری از پروژههای مهمی نظیر آزادراه ارومیه–تبریز و همچنین فعالسازی دو پایانه مرزی جدید، این رقم به بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر افزایش خواهد یافت که تحول قابل توجهی در ظرفیت ترانزیتی استان ایجاد میکند.
شکری افزود: مسیرهای اصلی ترانزیتی از جمله محور بازرگان–ایواوغلی–مرز آذربایجان شرقی، سرو–سلماس، بازرگان–میاندوآب–بوکان و مسیر تمرچین به عنوان یکی از کریدورهای مهم اربعینی، از جمله محورهایی هستند که نقش اساسی در جابهجایی کالا و مسافر ایفا میکنند.
او با اشاره به پروژههای شریانی در حال اجرا تصریح کرد: در حال حاضر دو محور اصلی کریدوری به طول ۵۳۶ کیلومتر در دست اجرا قرار دارد که با تأمین اعتبار بالغ بر ۶ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال، این پروژهها نقش مهمی در تکمیل زنجیره حملونقل و کاهش زمان سفر خواهند داشت.
شکری همچنین به عملکرد حوزه مسافری اشاره کرد و افزود: در سال گذشته، تردد مسافران از پایانههای مرزی استان در سطح قابل توجهی ادامه داشته و در این میان، تردد زائران اربعین از مرز تمرچین با ثبت ۱۶۶ هزار و ۴۱۰ نفر، رشد ۲۶ درصدی را نسبت به سال قبل تجربه کرده که نشاندهنده تقویت زیرساختها و خدماترسانی در این مسیر است.
او در ادامه به وضعیت پایانههای مرزی استان اشاره کرد و گفت: پایانههای بازرگان، رازی، تمرچین و سرو به عنوان دروازههای اصلی ترانزیتی استان، در مسیر توسعه و بهسازی قرار دارند و اجرای طرحهای جامع در این پایانهها با هدف افزایش ظرفیت، تسهیل تردد و ارتقاء کیفیت خدمات در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی افزود: در پایانه مرزی بازرگان به عنوان مهمترین پایانه زمینی کشور، اجرای طرح جامع با برآورد ۶ هزار میلیارد ریال در حال پیگیری است و در پایانه مرزی رازی نیز طرح جامع با نیاز اعتباری ۸ هزار میلیارد ریال در مراحل مطالعاتی قرار دارد.
شکری همچنین به توسعه زیرساختهای پایانه مرزی تمرچین اشاره کرد و گفت: این پایانه مرزی به عنوان یکی از مهمترین گذرگاههای زائران اربعین، در حال تجهیز به امکانات جدید از جمله دستگاه ایکسری کامیونی بوده و برنامهریزی برای تکمیل زیرساختهای آن در حال انجام است.
