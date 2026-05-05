به گزارش کردپرس، در بیانیهای که از سوی شاخه سلیمانیه سندیکای روزنامهنگاران کردستان منتشر شد، آمده است که وقتی یک خبرنگار به جای انجام وظیفه اطلاعرسانی، نقش نهادهای امنیتی و بازجویی را بازی میکند، تنها بیاخلاقی رسانهای خود را به نمایش میگذارد.
این بیانیه رفتار مذکور را توهین به تاریخ مبارزاتی و شکوه شهر سلیمانیه قلمداد کرده است.
اتحادیه روزنامەنگاران ضمن انتقاد از عدم پوزشخواهی کانال مربوطه، این رفتار را خارج از پرنسیبهای روزنامەنگاری دانست.
اتحادیه خطاب به مردم سلیمانیه اعلام کرد: «این رفتارها را به پای کل بدنه رسانهای ننویسید؛ دریای سلیمانیه بزرگتر از آن است که به دهان گنجشک آلوده و ناپاک شود.»
اتحادیه روزنامهنگاران سلیمانی با حمله به رفتار "رحیم رشیدی"، آن را ناشی از حقارت و خودکمبینی دانست.
این اتحادیه معتقد است برخی با سوءاستفاده از تریبونهای بینالمللی، سعی در تخریب چهره شهرهایی دارند که نماد مقاومت و نه گفتن هستند.
