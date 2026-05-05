۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۰

واکنش اتحادیه روزنامه‌نگاران سلیمانیه به رفتار جنجالی خبرنگار کُرد در برابر ترامپ

سرویس عراق و اقلیم کردستان- شاخه سلیمانیه اتحادیه روزنامە‌نگاران کردستان با انتشار بیانیه‌ای، رفتار رحیم رشیدی در جریان پرسش از رئیس‌جمهور آمریکا را «دور از اخلاق حرفه‌ای» و «توهین به مردم سلیمانیه» قلمداد کرد.

به گزارش کردپرس، در بیانیه‌ای که از سوی شاخه سلیمانیه سندیکای روزنامه‌نگاران کردستان منتشر شد، آمده است که وقتی یک خبرنگار به جای انجام وظیفه اطلاع‌رسانی، نقش نهادهای امنیتی و بازجویی را بازی می‌کند، تنها بی‌اخلاقی رسانه‌ای خود را به نمایش می‌گذارد.

​این بیانیه رفتار مذکور را توهین به تاریخ مبارزاتی و شکوه شهر سلیمانیه قلمداد کرده است.

اتحادیه روزنامەنگاران ضمن انتقاد از عدم پوزش‌خواهی کانال مربوطه، این رفتار را خارج از پرنسیب‌های روزنامەنگاری دانست.

اتحادیه خطاب به مردم سلیمانیه اعلام کرد: «این رفتارها را به پای کل بدنه رسانه‌ای ننویسید؛  دریای سلیمانیه بزرگتر از آن است که به دهان گنجشک آلوده و ناپاک شود.»

اتحادیه روزنامه‌نگاران سلیمانی با حمله به رفتار "رحیم رشیدی"، آن را ناشی از حقارت و خودکم‌بینی دانست.

این اتحادیه معتقد است برخی با سوءاستفاده از تریبون‌های بین‌المللی، سعی در تخریب چهره شهرهایی دارند که نماد مقاومت و نه گفتن هستند.

