سرخط خبرهای ۱۹ اردیبهشت خبرگزاری کردپرس

ورود پ. ک. ک به مرحله جدید فعالیت
به گفته برخی کارشناسان، فعالیتهای نظامی پ.ک.ک به شکل بیش از چهار دهه گذشته، عملا پایان یافته اما اعلام خلع سلاح آن به معنای نابودی این گروه نیست، بلکه ورود به یک مرحله جدید است.
احتمال تشکیل حزب جدیدی به رهبری مظلوم عبدی در کردستان سوریه
در پی انتشار گزارشهایی درباره تشکیل یک حزب سیاسی جدید در کردستان سوریه به رهبری فرمانده کل SDF، مسئولان مدیریت خودگردان و مجلس سوریه دموکراتیک این اخبار را بیاساس خواندند وهمزمان بر ضرورت ایجاد یک جریان سیاسی فراگیر کردی در سوریه تأکید کردند.
معمای ادغام نیروهای زن کُرد در ارتش سوریه
اختلاف بر سر جایگاه یگانهای زنان کرد، روند اجرای توافق میان نیروهای دموکراتیک سوریه و دولت دمشق را با پیچیدگی تازهای روبهرو کرده است و برخی محافل در دمشق معتقدند «یگانهای مدافع زنان» کُرد (YPJ) بیش از آنکه برای حضور در ارتش مناسب باشند، میتوانند در ساختار پلیس و نیروهای امنیت داخلی فعالیت کنند.
آزادی ۲۳۲ زندانی عضو SDF در چارچوب توافق این نیروها و دولت موقت سوریه
چهارمین گروه از زندانیان عضو نیروهای دموکراتیک سوریه(SDF) زندانی در زندانهای دولت موقت سوریه شامل ۲۳۲ نفر، در چارچوب توافق میان SDF و دولت موقت، آزاد و با استقبال خانوادهها و مردم در شهر حسکه روبهرو شدند.
احتمال بازگشت نچیروان بارزانی به نخست وزیری اقلیم با فشار بازیگران داخلی و خارجی
بر اساس ادعای شبکه NRT، همزمان با رایزنیها برای تشکیل کابینه دهم اقلیم کردستان، تلاشهایی از سوی برخی کشورهای قدرتمند و همچنین جریانهای اصلی عراقی در جریان است تا نچیروان بارزانی بهجای مسرور بارزانی در سمت نخستوزیری اقلیم قرار گیرد.
