حمله پهپادی به کمپ احزاب کُرد مخالف ایران در نزدیکی اربیل

به گزارش کردپرس، حزب دمکرات کردستان ایران اعلام کرد که با دو پهپاد به یکی از کمپ‌های این حزب در نزدیکی اربیل که محل اسکان بوده، حمله شده است.

رسانە خبری آوینه نوشت: روز چهارشنبه ۶ مه، حزب دمکرات کردستان ایران اعلام کرد که بامداد چهارشنبه، ایران با دو پهپاد به اطراف مقر خانواده‌های این حزب در منطقه گرده‌چال در نزدیکی اربیل حمله کرده است.

در این بیانیه آمده است که این حمله تلفات جانی در پی نداشته، اما خسارات مادی به جا گذاشته است.

همچنین تأکید شده که از آغاز درگیری‌ها تاکنون، ۱۱۴ موشک و پهپاد به سمت کمپها و پایگاه‌های حزب دمکرات شلیک شده است.