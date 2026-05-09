عذرخواهی جنبش موضع میهنی بابت حضور مشترک با یک حزب حاکم در دیدار با چارچوب هماهنگی

به گزارش کردپرس، رئیس جنبش موضع میهنی در مجلس نمایندگان عراق با انتشار بیانیه‌ای، به دیدار اخیر این جریان با چارچوب هماهنگی واکنش نشان داد و توضیح داد که خطای رخ‌داده مربوط به نحوه حضور در این دیدار بوده است.

در این بیانیه که خطاب به رأی‌دهندگان و هواداران این جریان منتشر شده، آمده است که اشتباه اصلی، حضور در قالب یک هیئت و همراهی با یکی از احزاب حاکم اقلیم کردستان بوده؛ موضوعی که به گفته او «نباید رخ می‌داد».

رئیس فراکسیون جنبش موضع میهنی ضمن عذرخواهی از هواداران، تأکید کرده است که انتقادات مردمی موجب تقویت این جریان می‌شود و از آنان خواسته هیچ‌گونه خطایی را نپذیرند.

او همچنین بار دیگر بر موضع این جریان تأکید کرده که جنبش موضع میهنی همانند گذشته، هیچ توافقی با احزاب حاکم اقلیم کردستان نخواهد داشت و به وعده‌های خود پایبند می‌ماند.