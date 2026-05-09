سرویس کرمانشاه _ پروژه بزرگ محور زله‌زرد فراتر از یک طرح عمرانی ساده، در واقع شاهرگ حیاتی جدیدی برای پیوند اقتصاد ایران به عراق و تسهیل زیارت عتبات عالیات است. نگاهی به جزئیات فنی و مزایای استراتژیک این طرح نشان می‌دهد که چرا تکمیل آن، مطالبه اول مردم و مسئولان منطقه است.

باید پذیرفت که محور ۷۸ کیلومتری گیلانغرب به سومار، میراث دوران دفاع مقدس است که در شرایط اضطراری جنگ و با فوریت‌های آن زمان ساخته شده است. امروز ۶۰ درصد جسم این راه و ابنیه آن همچنان متعلق به دهه ۶۰ است! عرض کم (۶.۵ متر) و قوس‌های هندسی خطرناک در کنار این واقعیت که ۵۱ درصد مسیر در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور واقع شده، نوسازی آن را نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت انسانی برای حفظ جان مسافران و رانندگان بدل کرده است.

اهمیت ملی زله‌زرد زمانی آشکار می‌شود که بدانیم تکمیل این کریدور، مسافت جاده‌ای تا بغداد را ۷۰ کیلومتر و تا کربلای معلی ۵۰ کیلومتر کاهش می‌دهد. این یعنی مرز سومار عملاً به نزدیک‌ترین و امن‌ترین مرز زمینی ایران به کربلا تبدیل خواهد شد. این کاهش مسافت، علاوه بر راحتی زائران، هزینه‌های سوخت و استهلاک ناوگان حمل‌ونقل ترانزیتی را به شدت کاهش داده و قدرت رقابت صادرات ایران در بازار عراق را دوچندان می‌کند.

اجرای این پروژه بزرگ در ۷ فاز، تنها یک کارگاه راهسازی نیست، بلکه بستری برای اشتغال‌زایی وسیع است. تبدیل گیلانغرب به مسیر اصلی تردد زوار و کاروان‌های تجاری، باعث رونق کسب‌وکارهای محلی، توسعه گردشگری مذهبی و جذب توریست خواهد شد که نتیجه مستقیم آن، بهبود معیشت خانواده‌ها در این شهرستان مقاوم است.

از منظر حاکمیتی، محور زله‌زرد نقش کلیدی در پدافند غیرعامل دارد. ایجاد دسترسی سریع و ایمن به جبهه غرب کشور و ایجاد یک مسیر جایگزین و مطمئن برای جابجایی‌های استراتژیک، امنیت پایدار منطقه را تضمین می‌کند.

امروز وقت آن است که با نگاهی ملی و پرهیز از تخصیص اعتبارات قطره‌چکانی، به انتظار چندین‌ساله مردم گیلانغرب پایان داده شود. محور زله‌زرد، نه تنها بن‌بست جغرافیایی منطقه را می‌شکند، بلکه تراز تجاری و رفاه عمومی را در سطح ملی جابجا خواهد کرد. تکمیل این کریدور، کمترین ادای دین به مرزبانان غیوری است که امروز تشنه توسعه و آبادانی هستند.