از افشاگری رسانه ای تا ورود مجلس؛ ماجرای بانک تجارت کردستان به کجا رسید؟

به گزارش کرد پرس، نخستین جرقه این پرونده رسانه ای، با انتشار گزارشی تحت عنوان «کج راهه ای به نام بانک تجارت در کردستان» زده شد؛ گزارشی که در آن، مجموعه ای از گلایه ها و ابهام ها درباره مدیریت بانک تجارت استان مطرح شده بود. در آن گزارش، از تداوم فعالیت مدیری سخن به میان آمد که به گفته منابع مطلع، سال ها از موعد قانونی بازنشستگی اش گذشته اما همچنان با حمایت هایی در ساختار مدیریتی بانک ابقا شده است؛ موضوعی که در همان زمان، این پرسش را در افکار عمومی ایجاد کرد که چرا فرصت مدیریت به نیروهای جوان و متخصص بانک سپرده نمی شود.

همزمان، گزارش هایی درباره انتصاب های مسئله دار و شائبه استفاده از روابط خانوادگی در ساختار مدیریتی بانک نیز منتشر شد؛ از جمله ادعاهایی درباره ارتقای سریع برخی نزدیکان مدیر ارشد بانک بدون طی فرآیندهای معمول اداری و استخدامی. هرچند این گزارش ها در آن مقطع در حد نقل قول ها و مطالبات رسانه ای مطرح شد، اما انتشار آن بازتاب گسترده ای در میان کارکنان بانک و افکار عمومی استان داشت.

در ادامه، گزارش منتشرشده دوم با عنوان «بانک تجارت کردستان در منجلاب رانتبازی و فامیل بازی؛ نهادهای نظارتی ورود می کنند؟» ابعاد جدی تری پیدا کرد. در این گزارش ها علاوه بر تکرار شائبه های مربوط به استخدام و ارتقای وابستگان نزدیک مدیریتی، از برخی تخلفات احتمالی در حوزه پرداخت تسهیلات بانکی نیز سخن به میان آمد؛ ادعاهایی درباره پرداخت وام های مسئله دار، افزایش معوقات بانکی در برخی شعب و برخوردهای متفاوت با مدیران متخلف.

در بخش دیگری از این روایت رسانه ای، موضوع استخدام فرزند و برخی بستگان نزدیک مدیر استانی بانک، بدون طی روندهای رقابتی و قانونی، به یکی از اصلی ترین محورهای انتقاد تبدیل شد. کردپرس در گزارش های خود تأکید کرده بود که افکار عمومی و به ویژه جوانان تحصیل کرده استان، نسبت به چنین روندهایی حساس هستند و انتظار دارند دستگاه های نظارتی، سازمان بازرسی و نهادهای قضایی نسبت به این موضوعات شفاف سازی کنند.

اکنون و پس از گذشت چند هفته از انتشار آن گزارش ها، مجلس شورای اسلامی نیز رسماً به این پرونده ورود کرده است و «محمدرسول شیخی زاده»، نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس، با موضع گیری صریح علیه آنچه «رانت و ویژه خواری» در بانک تجارت کردستان خوانده، اعلام کرده است که این پرونده را تا روشن شدن کامل ابعاد آن پیگیری خواهد کرد.

او با انتقاد شدید از روند جذب نیرو در این بانک گفته است اجازه نخواهد داد حساب شرکت های بزرگ تولیدی و معدنی استان در بانکی باقی بماند که به گفته او «به کانون رانت، تبعیض و سوءاستفاده از موقعیت مدیریتی تبدیل شده است». شیخی زاده همچنین از وجود مستنداتی درباره تلاش برای جذب افراد فاقد شرایط قانونی در این بانک سخن گفته و تأکید کرده است که این اقدامات، اعتماد عمومی را هدف قرار داده است.

نماینده مردم قروه و دهگلان همچنین نقش برخی مدیران بالادستی بانک در استمرار فعالیت مدیر بازنشسته بانک تجارت کردستان را «جای سؤال» دانسته و خواستار بررسی شفاف این موضوع شده است؛ موضوعی که پیش تر نیز در گزارش های رسانه ای مورد اشاره قرار گرفته بود.

اکنون پرونده بانک تجارت کردستان از یک مطالبه رسانه ای و مردمی، به موضوعی در سطح نظارت پارلمانی تبدیل شده است؛ پرونده ای که افکار عمومی در انتظار روشن شدن ابعاد آن و پاسخ نهادهای مسئول به پرسش های مطرح شده درباره نحوه مدیریت، استخدام ها، ارتقاهای شغلی و عملکرد نظارتی در این بانک هستند.