به گزارش کردپرس، محمود محمد، سخنگوی حزب دمکرات کردستان، تأکید کرد که این حزب تصمیمی برای تحریم روند سیاسی عراق نگرفته و «تنها تیم خود را فراخوانده است».

به گفته او، نمایندگان پارلمان و وزرای وابسته به این حزب به‌منظور «مشورت و ارزیابی وضعیت سیاسی» به اقلیم بازگردانده شده‌اند تا درباره تحولات جاری تصمیم‌گیری شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر فراکسیون حزب دمکرات کردستان در پارلمان عراق با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود در واکنش به آنچه «نقض قانون اساسی و زیر پا گذاشتن اصول شراکت، توازن و توافق» خوانده، جلسات پارلمان را تحریم می‌کند.

در آن بیانیه تأکید شده بود که این تصمیم بر اساس رهنمودهای رهبری حزب اتخاذ شده و تا زمان نامشخصی ادامه خواهد داشت.

در ادامه تحولات، همزمان با تلاش‌ها برای تشکیل دولت جدید عراق، علی الزیدی، کاندید مأمور تشکیل کابینه، با رهبران حزب دمکرات کردستان در اربیل دیدار کرد.

برخی رسانه‌های نزدیک به حزب دمکرات اعلام کردند که در این دیدارها از این حزب خواسته شده به بایکوت پایان داده و به روند سیاسی در بغداد بازگردد.

با این حال، در بیانیه رسمی الزیدی اشاره‌ای به موضوع بایکوت نشده و این دیدارها در چارچوب رایزنی‌های معمول برای تشکیل دولت عنوان شده است.

در همین راستا، اشواق جاف، نماینده حزب دمکرات کردستان در پارلمان عراق، نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که بایکوت پارلمان «عقب‌نشینی نیست»، بلکه اقدامی دموکراتیک برای بیان نارضایتی سیاسی است.

وی همچنین تأکید کرده بود که بازگشت حزب دمکرات به بغداد مشروط به تحقق مطالبات این حزب، از جمله واگذاری وزارت خارجه و رعایت کامل حقوق کردها بر اساس قانون اساسی است.

