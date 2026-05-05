به گزارش کردپرس، در ادامه گفتگوهای سیاسی برای تشکیل دولت جدید عراق، رئیس فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان در پارلمان عراق به تلویزیون روداو اعلام کرد که این حزب همچنان در حال مذاکره درباره سهم خود در کابینه است و تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت وزارت خارجه عراق گفت که با وجود مناقشات موجود، این وزارتخانه احتمالاً در اختیار حزب دمکرات کردستان باقی خواهد ماند.

این مقام اتحادیه میهنی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره احتمال واگذاری یکی از سهمیه‌های این حزب به «جنبش نسل نو» تأکید کرد که میان دو طرف نوعی تفاهم و ائتلاف وجود دارد.

او افزود: این توافق ممکن است هنوز به‌صورت رسمی و مکتوب اعلام نشده باشد، اما چه در بغداد و چه در اقلیم کردستان، درک مشترکی میان دو طرف وجود دارد.

به گفته وی، اتحادیه میهنی بر این موضوع تأکید دارد که در چارچوب استحقاق سیاسی، چه در قالب یک وزارتخانه مشخص و چه هر موقعیت دیگر، زمینه مشارکت جنبش نسل نو در دولت آینده فراهم شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مذاکرات میان احزاب کُردی و سایر جریان‌های عراقی برای تعیین سهم هر طرف در کابینه همچنان ادامه دارد و موضوع وزارتخانه‌های کلیدی، از جمله وزارت خارجه، یکی از محورهای اصلی اختلافات و رایزنی‌ها به شمار می‌رود.