نماینده فراکسیون اتحاد اسلامی: در دیدار با مالکی بر حق یک وزارتخانه برای سه جریان کُردی تاکید کردیم

به گزارش کردپرس، جمال کوچر، عضو مجلس نمایندگان عراق از فراکسیون اتحا اسلامی کردستان، در گفت‌وگویی با رسانه «پنجره» جزئیات تازه‌ای از مذاکرات مربوط به تشکیل کابینه جدید و سهم جریان‌های کُردی را تشریح کرد.

وی با اشاره به موقعیت سه جریان «جنبش موضع میهنی»، «جماعت عدالت» و «اتحاد اسلامی» اظهار داشت: این سه جریان در مجموع دارای ۱۰ کرسی در پارلمان عراق هستند و خواستار دریافت یک وزارتخانه در کابینه جدید شده‌اند. با این حال، به گفته او، حزب دمکرات کردستان خواهان تمامی وزارتخانه‌هایی شده که به‌عنوان سهم کُردها تعیین شده است.

جمال کوچر در ادامه به موضع سایر طرف‌های کُردی اشاره کرد و گفت: این سه جریان برای هماهنگی و دریافت نظر اتحادیه میهنی کردستان دیدارهایی با این حزب داشته‌اند، اتحادیه میهنی نیز با واگذاری یک وزارتخانه به این سه جریان مخالفت نکرده است.

این نماینده پارلمان عراق همچنین درباره دیدار مشترک با جریان‌های شیعه توضیح داد که حضور آنان به همراه اتحادیه میهنی در نشست با «چارچوب هماهنگی» صرفاً به‌صورت اتفاقی بوده و از پیش برنامه‌ریزی نشده بود.

وی در پایان با اشاره به دیدار با نوری المالکی تصریح کرد: مالکی در این نشست تأکید کرده است که این سه جریان با در اختیار داشتن ۱۰ کرسی، بر اساس استحقاق خود باید یک وزارتخانه در کابینه جدید داشته باشند.