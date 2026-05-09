۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۱

جنبش نسل نو سروە عبدالواحد را برای وزارت محیط زیست عراق نامزد کرد

جنبش نسل نو سروە عبدالواحد را برای وزارت محیط زیست عراق نامزد کرد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- در چارچوب توافق میان جنبش نسل نو و اتحادیه میهنی کردستان، یک وزارتخانه در دولت عراق به نسل نو واگذار می‌شود و بر اساس اطلاعات منتشرشده، سروە عبدالواحد گزینه این جریان برای وزارت محیط زیست است.

به گزارش کردپرس، شورای سیاسی جنبش نسل نو روز شنبه ۹ مه ۲۰۲٦ در سلیمانیه تشکیل جلسه داد و در این نشست، مشارکت این جریان در دولت عراق و همچنین بندهای توافق با اتحادیه میهنی کردستان به تصویب رسید.

دراو میدیا نوشت: بر اساس توافق میان جنبش نسل نو و اتحادیه میهنی، یک وزارتخانه در دولت عراق سهم این جریان خواهد بود که طبق اطلاعات منتشرشده، وزارت محیط زیست برای نسل نو در نظر گرفته شده است.

در همین چارچوب، سروە عبدالواحد، رئیس فراکسیون جنبش نسل نو، به عنوان نامزد این جریان برای تصدی وزارت محیط زیست عراق معرفی شده است.

هرچند طبق سازوکار تعیین وزرا، برای هر پست باید سه نامزد به نخست‌وزیر معرفی شود تا یک نفر را انتخاب کند، اما منابع می‌گویند این حزب اطمینان دارد گزینه پیشنهادی‌اش مورد موافقت نخست‌وزیر قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 2795360

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha