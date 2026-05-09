به گزارش کردپرس، رضا رحمانی، شنبه ۱۹ اردیبهشت در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به تبعات جنگ از جمله گرانی، با اشاره به اینکه حجم بالایی از اقلام اساسی کشور از طریق این استان به سراسر کشور صادر می‌شود، تصریح‌کرد: برای کنترل بازار، واردات مرغ و تخم مرغ از ترکیه آغاز شده است.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به هم‌مرز بودن استان با ۳ کشور و فعالیت ۹ گمرک، بر برنامه فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی تأکید کرد و خاطرنشان‌کرد: با وجود شرایط جنگ، کارها تعطیل نشده و با وجود تخصیص ۲۰ درصدی اعتبارات عمرانی، اقدامات سرمایه‌گذاری خوبی صورت گرفته است.

رحمانی تنها مشکل موجود در استان را در حوزه بانکی عنوان و اظهار کرد: همه باید پای کار بیایند و از تولیدکنندگان حمایت کنند.

استاندار آذربایجان‌غربی گفت: در شرایط فعلی جنگ اقتصادی، مدیریت دقیق جریان ورود و توزیع کالا ضروری است تا بدین طریق از اختلال در بازار جلوگیری شود.

او با اشاره به اینکه ۶۰ درصد از منابع استان به اشتغال و معیشت مردم اختصاص یافته است، افزود: از مدیران در خواست می‌شود اقدامات از شعار فراتر رود و مردم را پشت نوبت نگذارند.

رحمانی همچنین بر لزوم توجه به نوسازی استان و تجهیزات دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: هیچ مانعی برای نوسازی تجهیزات وجود ندارد.