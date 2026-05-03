صعود آمداسپور به سوپر لیگ ترکیه؛ کردها تا صبح در شهرهای مختلف ترکیه جشن گرفتند + فیلم و تصاویر

به گزارش کردپرس، آمداسپور در حالی به سوپر لیگ صعود کرد که مسیر این تیم در هفته‌های اخیر تنها به رقابت ورزشی محدود نبود و با حاشیه‌های سنگین، از جمله حملات نژادپرستانه و خشونت علیه بازیکنان و هوادارانش همراه شد.

این تیم که در فصل جاری لیگ یک ترکیه عملکردی پایدار و رقابتی داشت و تا هفته پایانی در کورس صعود باقی ماند، در یکی از دیدارهای حساس خارج از خانه مقابل باندیرما اسپور نه‌تنها با شکست روبه‌رو شد، بلکه پیش و پس از بازی نیز اعضای تیم و هوادارانش هدف توهین‌های نژادپرستانه و حتی حملات فیزیکی قرار گرفتند. با این حال، در آخرین مسابقه لیگ یک ترندیول، آمداسپور در دیداری خارج از خانه مقابل ایغدیراسپور با نتیجه ۳-۳ مساوی کرد و به‌عنوان دومین تیم، جواز صعود به سوپر لیگ را به دست آورد. با سوت پایان این بازی، جشن‌ها ابتدا در آمد (دیاربکر) آغاز شد و سپس به بسیاری از شهرهای کردستان و ترکیه گسترش یافت؛ موفقیتی که برای بسیاری از هواداران این تیم فراتر از یک پیروزی صرفاً ورزشی تلقی می‌شود.

شرناخ

در شهرستان جزیره (جیزره) در استان شرناخ، هزاران نفر مسابقه را از طریق نمایشگر بزرگی که در محوطه آتش‌نشانی نصب شده بود، تماشا کردند. شعار «با مقاومت پیروز خواهیم شد» لحظه‌ای قطع نشد و با پایان مسابقه، جشن‌ها آغاز شد. جشن‌ها با آتش‌بازی شروع و به‌سرعت در سراسر شهر گسترش یافت. در خیابان سری ثریا اوندر و میدان چهارراه، ده‌ها هزار نفر تا صبح پایکوبی کردند.

ماردین

یکی دیگر از مراکز جشن، ماردین و شهرستان‌های آن بود. پس از پایان بازی، در تمام خیابان‌ها جشن‌ها آغاز شد. شهروندان با خودروهای خود در شهر گشت زدند و در بسیاری از نقاط ترافیک سنگین ایجاد شد. بسیاری نیز با نصب پرچم در بالکن خانه‌های خود در این شادی شریک شدند.

استانبول

در استانبول نیز هزاران هوادار آمداسپور در منطقه تقسیم بی‌اوغلو جشن گرفتند. کردهای مقیم استانبول در خیابان استقلال تا میدان تقسیم راهپیمایی کردند. جمعیت در میدان حلقه‌های رقص (هَلپرکی) تشکیل داد و پیوسته شعارهایی در حمایت از آمداسپور سر داد. حضور یک زوج که پیش از ازدواج در جشن شرکت کرده بودند، توجه‌ها را جلب کرد.

وان

در وان هزاران نفر صعود آمداسپور را جشن گرفتند و این جشن‌ها به تمام خیابان‌های شهر گسترش یافت.

آنکارا

هواداران آمداسپور در آنکارا از خیابان بایندیر-۲ تا خیابان یوکسل با مشعل راهپیمایی کردند. در طول مسیر شعارهایی چون «زنده باد مقاومت مردم کرد»، «قهرمان آمد» و «این است هوادار، این است قهرمان» سر داده شد.

مرسین

در منطقه آق دنیز مرسین، موفقیت آمداسپور جشن گرفته شد. صدها نفر در خیابان ینی پازار گرد هم آمدند و بسیاری نیز با خودروهای خود کاروان تشکیل دادند. جوانان با پخش ترانه «مقاومت کن آمد» شعارهایی سر دادند.

آدانا

در آدانا نیز صعود آمداسپور با کاروان‌های خودرویی جشن گرفته شد. جوانان با شعار دادن و آتش‌بازی، شادی خود را نشان دادند.

موش

در مرکز موش و شهرستان‌های وابسته، این موفقیت با رقص‌های دسته‌جمعی و هَلپرکی جشن گرفته شد. در بولانیک و وارتو، شهروندان برای مدت طولانی به رقص پرداختند. در وارتو صف‌های طولانی خودرو شکل گرفت و شعار «آمداسپور قهرمان» سر داده شد.

بدلیس (بیتلیس)

در شهرستان تاتوان از استان بدلیس، هزاران نفر به خیابان‌ها آمدند و جشن گرفتند. در خیابان‌های اصلی صف‌های طولانی خودرو ایجاد شد و شعارهایی مانند «زنده باد مقاومت کردستان سوریه» سر داده شد. این جشن‌ها با حضور افراد از همه سنین، صحنه‌های رنگارنگی به وجود آورد.

ریحا (اورفا)

در شهرستان سیورک، صدها نفر به سمت مجسمه ییلماز گونی راهپیمایی کردند و جشن پرشوری برگزار شد.

آمد (دیاربکر)

بیشترین شادی متعلق به مردم آمد بود. شهر حال‌وهوای کارناوال به خود گرفت. ده‌ها هزار نفر در نقاط مختلف شهر جشن گرفتند. در میدان شهر، پارکورمان، تأسیسات، حضور اِولری و محله آفیس، جمعیت با سرود و نوای دهل و سرنا تا ساعات بامداد به رقص و پایکوبی پرداختند. مشعل‌ها روشن شد و نور آتش‌بازی‌ها آسمان را روشن کرد.

الیح (باتمان)

در ایله جشن‌ها ادامه دارد. در خیابان دیاربکر صف‌های چند کیلومتری خودرو شکل گرفت و هزاران نفر یکصدا شعار «آمداسپور قهرمان» سر دادند.

سرت (سیرت)

مرکز جشن‌ها در سیرت میدان دموکراسی بود. هزاران نفر به سمت خیابان گورش راهپیمایی کردند و شعارهایی در حمایت از آمداسپور سر دادند. سپس جمعیت در خروجی خیابان قدیمی بیمارستان تجمع کرده و با آتش‌بازی و مشعل‌افروزی به جشن ادامه دادند.

درسیم

در میدان سید رضا جشن باشکوهی برگزار شد. هواداران درسیم‌اسپور نیز با مشعل در این مراسم شرکت کردند. شعارهایی مانند «همیشه و همه‌جا بزرگ‌ترین آمداسپور» و «درسیم و آمد یکی هستند» سر داده شد.

جولمرگ (حکاری)

در مرکز شهر و شهرستان یوکسک‌اوا ده‌ها هزار نفر در جشن‌ها شرکت کردند. شعارهای حمایتی سر داده شد و کاروان‌های طولانی خودرو شکل گرفت.

آگری (آغری)

در آگری نیز هزاران نفر در خیابان‌ها جشن گرفتند. در میدان چهارراه شعارهایی سر داده شد و در خیابان‌های اصلی کاروان‌های چند کیلومتری خودرو تشکیل شد. شهروندان با دهل و سرنا به رقص پرداختند.

منبع تصاویر: آرشیو مزوپوتامیا