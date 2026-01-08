به گزارش کردپرس، این منبع آگاه در گفتوگو با «خندان» گفت: هیأتهای حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی به توافق نرسیدند، اما فضای گفتوگو در نشست امروز نسبت به دیدارهای قبلی بهتر بود؛ دیدارهایی که تا حدی با تنش همراه بود. به گفته وی، دو طرف امروز دیدگاهها و مطالبات خود را بهصورت مستقیم مطرح کردند.
او افزود: حزب دمکرات آمادگی ندارد زیر بار خواست اتحادیه میهنی مبنی بر معرفی تنها یک نامزد برای ریاستجمهوری عراق برود و از او حمایت کند، بلکه خواستار دستیابی به توافقی از پیش تعیینشده درباره هر نامزد ریاستجمهوری است؛ مطالبهای که پیشتر نیز از سوی مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان، مطرح شده بود.
این منبع ادامه داد: در پاسخ حزب دمکرات، اتحادیه میهنی تأکید کرده است که پست ریاستجمهوری عراق حق استحقاقی این حزب است و قابل قبول نیست که در همه مناصب، اتحادیه میهنی نامزد معرفی کند و حزب دمکرات گزینه نهایی را انتخاب کند. بر اساس دیدگاه اتحادیه میهنی، هر نامزد مورد توافق باید معرفی شود و طبق توافقات عرفی میان دو حزب، حزب دمکرات از او حمایت کند.
به گفته منابع، یکی دیگر از دلایل عدم توافق حزب دمکرات و اتحادیه میهنی این است که هر دو حزب هنوز زمان کافی در اختیار دارند و با توجه به باقیماندن مهلت قانونی انتخاب رئیسجمهوری عراق، تمایلی به قرار گرفتن زیر فشار سیاسی ندارند. از همین رو، پیام نشست امروز به رهبران عالیرتبه دو حزب منتقل خواهد شد.
براساس گزارشات حزب دمکرات خواستار آن است که توافق بر سر پست ریاستجمهوری عراق، ریاست اقلیم کردستان و نخستوزیری در قالب یک بسته واحد انجام شود و پیش از رأیگیری برای انتخاب رئیسجمهوری عراق، پارلمان کردستان تشکیل جلسه دهد، به رئیس اقلیم رأی اعتماد داده شود و سپس رئیس اقلیم، نخستوزیر را مأمور تشکیل کابینه کند.
انتخابات پارلمان اقلیم کردستان در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴ برگزار شد، اما تاکنون حزب دمکرات و اتحادیه میهنی به توافق نرسیدهاند و کابینه دهم دولت اقلیم کردستان تشکیل نشده است. اتحادیه میهنی خواستار شراکت و توازن در اداره اقلیم است، در حالی که حزب دمکرات بر تقسیم پستها و امتیازات بر اساس تعداد آرا و کرسیها تأکید دارد.
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