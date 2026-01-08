به گزارش کردپرس، دفتر سیاسی اتحاد اسلامی کردستان با صدور بیانیه‌ای نسبت به تشدید درگیری‌ها و وضعیت نگران‌کننده در محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه شهر حلب ابراز نگرانی کرد و از دولت سوریه و نیروهای «هسد» خواست هرچه سریع‌تر به میز گفت‌وگو و مذاکره بازگردند.

در این بیانیه آمده است که درگیری‌ها در این مناطق، به کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان و همچنین آواره شدن هزاران غیرنظامی منجر شده است. اتحاد اسلامی کردستان با ابراز تأسف از تداوم این وضعیت، تأکید کرده است که ادامه خشونت‌ها پیامدهای انسانی خطرناکی به همراه دارد.

دفتر سیاسی این حزب از همه طرف‌ها خواسته است در کوتاه‌ترین زمان ممکن به این درگیری‌ها پایان دهند و از طریق گفت‌وگو و مذاکره، راه‌حلی مسالمت‌آمیز برای حل اختلافات بیابند. در ادامه بیانیه تأکید شده است که هرگونه روند حل‌وفصل بحران باید بر پایه توافقات پیشین میان دولت سوریه و رهبری «هسد» و در چارچوب راهکارهای صلح‌آمیز صورت گیرد.