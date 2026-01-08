به گزارش کردپرس، بارزانی در بیانیه‌ای گفت که تغییرات سیاسی در سوریه برای ایجاد راه حلی مناسب که حقوق مشروع مردم کُرد در سوریه را تضمین و تمامی مشکلات را حل کند، فرصت مناسبی بوده است. در این راه، ما تلاش‌های زیادی با تمامی طرف‌ها انجام دادیم تا بر ضرورت حل تمامی موانع و اختلافات از طریق گفت‌وگو و روش‌های مسالمت‌آمیز تاکید کنیم.

وی افزود که وضعیت خطرناک و خشونت‌هایی جاری در شهر حلب بسیار نگران‌کننده است چراکه تهدیدات جدی علیه جان غیرنظامیان و شهروندان بی‌گناه به وجود آورده است و احتمال وقوع پاکسازی قومی علیه کُردها در این منطقه وجود دارد.

بارزانی در ادامه از مقامات سوری خواستار عدم تبدیل اختلافات سیاسی به درگیری قومی شد و درخواست کرد که در این وضعیت و بحران‌های جاری در حلب، اجازه ندهند شهروندان کُرد تحت فشار، خشونت یا کوچ کردن از خانه‌های پدران و اجداد خود قرار گیرند و مانع از وقوع پاکسازی نژادی شوند.

وی همچنین از طرف‌های کُردی به ویژه قسد خواستار شد تا تمامی تلاش خود را برای توقف کشتار و درگیری‌ها بکار گیرند و از بیشتر ریخته شدن خون، جلوگیری کنند.

بارزانی ضمن درخواست از طرف‌ها برای همکاری و حل مسائل از طریق گفت‌وگو و مذاکره تاکید کرد که نباید اختلافات سیاسی منجر به خطر افتادن جان غیرنظامیان یا وقوع پاکسازی قومی علیه مردم کُرد شود. این یک جنایت علیه بشریت است و عواقب وخیمی به همراه خواهد داشت