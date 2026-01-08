۱۸ دی ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۳

هشدار بارزانی درباره پیامدهای خطرناک تشدید خشونت‌ها در حلب سوریه

سرویس عراق و اقلیم کردستان- مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان عراق، با ابراز نگرانی شدید از تشدید وضعیت امنیتی و خشونت‌های جاری در شهر حلب سوریه، نسبت به تهدید جان غیرنظامیان و احتمال وقوع پاکسازی قومی علیه شهروندان کُرد هشدار داد.

به گزارش کردپرس، بارزانی در بیانیه‌ای گفت که تغییرات سیاسی در سوریه برای ایجاد راه حلی مناسب که حقوق مشروع مردم کُرد در سوریه را تضمین و تمامی مشکلات را حل کند، فرصت مناسبی بوده است. در این راه، ما تلاش‌های زیادی با تمامی طرف‌ها انجام دادیم تا بر ضرورت حل تمامی موانع و اختلافات از طریق گفت‌وگو و روش‌های مسالمت‌آمیز تاکید کنیم.

وی افزود که وضعیت خطرناک و خشونت‌هایی جاری در شهر حلب بسیار نگران‌کننده است چراکه تهدیدات جدی علیه جان غیرنظامیان و شهروندان بی‌گناه به وجود آورده است و احتمال وقوع پاکسازی قومی علیه کُردها در این منطقه وجود دارد.

بارزانی در ادامه از مقامات سوری خواستار عدم تبدیل اختلافات سیاسی به درگیری قومی شد و درخواست کرد که در این وضعیت و بحران‌های جاری در حلب، اجازه ندهند شهروندان کُرد تحت فشار، خشونت یا کوچ کردن از خانه‌های پدران و اجداد خود قرار گیرند و مانع از وقوع پاکسازی نژادی شوند.

وی همچنین از طرف‌های کُردی به ویژه قسد خواستار شد تا تمامی تلاش خود را برای توقف کشتار و درگیری‌ها بکار گیرند و از بیشتر ریخته شدن خون، جلوگیری کنند.

بارزانی ضمن درخواست از طرف‌ها برای همکاری و حل مسائل از طریق گفت‌وگو و مذاکره تاکید کرد که نباید اختلافات سیاسی منجر به خطر افتادن جان غیرنظامیان یا وقوع پاکسازی قومی علیه مردم کُرد شود. این یک جنایت علیه بشریت است و عواقب وخیمی به همراه خواهد داشت

کد مطلب 2792528

