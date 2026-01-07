به گزارش کردپرس، جبار یاور، کارشناس امنیتی و نظامی، اعلام کرد که قانون اساسی عراق به روشنی اختیارات نیروهای مسلح را مشخص کرده است و طبق ماده ۹ قانون اساسی عراق، هر نیروی مسلحی که تحت فرمان فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق نباشد، شبه‌نظامی غیرقانونی به شمار می‌آید.

دبیرکل سابق وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان افزود: طبق بند الف، ماده ۹ قانون اساسی، باید ارتش عراق، متشکل از همه جوامع بنا بر نسبت جمعیتی آنها باشد و ارتش نباید در مسائل سیاسی و تبادل قدرت، هیچ نقشی ایفا کند، یا به عنوان ابزاری علیه جوامع از آن استفاده شود.

او گفت که قانون اساسی به طور کامل از نظامی شدن جامعه ممانعت کرده است.

این کارشناس امنیتی و نظامی، تاکید کرد طبق قانون اساسی نباید احزاب سیاسی در عراق از جناح نظامی برخوردار باشند و نباید هیچ گروه شبه‌نظامی وجود داشته باشد.