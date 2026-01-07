به گزارش کردپرس، بافل جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، در پیامی درباره تحولات کردستان سوریه خواستار خویشتن‌داری و برخوردی خردمندانه شد و تأکید کرد: «از هر تلاشی برای آرام‌سازی اوضاع و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مشکلات حمایت می‌کنم.»

بافل جلال طالبانی در پیامی اعلام کرد: «با نگرانی عمیق، تحولات محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه در شهر حلب را دنبال می‌کنم. در این شرایط سخت و پیچیده، قلب و ذهنم با مردم‌مان در روژاوای کردستان است.»

وی افزود: «امیدوارم همه طرف‌ها خویشتن‌داری پیشه کنند و با خردمندی با این تحولات ناخواسته برخورد کرده و مشکلات را از مسیر گفت‌وگو و دیالوگ مسئولانه حل‌وفصل کنند.»

رئیس اتحادیه میهنی کردستان در ادامه پیام خود تأکید کرد: «از هر تلاشی برای آرام‌سازی اوضاع و حل مسالمت‌آمیز اختلافات حمایت می‌کنم.»

این در حالی است که از ظهر روز گذشته سه‌شنبه، محله‌های شیخ مقصود، اشرفیه و بنی‌زید در شهر حلب هدف حملات شدید و گلوله‌باران سنگین با سلاح‌های سنگین، توپخانه و موشک از سوی گروه‌های وابسته به حکومت موقت قرار گرفته‌اند؛ حملاتی که به‌طور مستقیم منازل غیرنظامیان را هدف قرار داده و نیروهای مستقر در این دو محله نیز به‌صورت گسترده به این حملات پاسخ داده‌اند