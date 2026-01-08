به گزارش کردپرس، ملا بختیار عضو سابق شورای عالی سیاسی و منافع اتحادیه میهنی کردستان در گفتگو با روداو با تأیید نامزدی خود گفت: فرم نامزدی را تحویل داده و در حال حاضر یکی از ۸۱ نامزد پست ریاستجمهوری عراق است.
او تصریح کرد: «اگر اتحادیه میهنی و حزب دمکرات به توافق برسند و نامزد مشترکی معرفی کنند، من از رقابت کنار میکشم، اما اگر به نامزد واحد نرسند، وارد رقابت خواهم شد.»
وی همچنین گفت: «میتوانستم در چارچوب اتحادیه میهنی بهصورت تکقطبی عمل کنم و حتی دبیرکل اتحادیه میهنی شوم، اما چنین کاری نکردم.»
ملا بختیار افزود: «در شرایط کنونی، بیش از هرکس دیگری خود را از اتحادیه میهنی کردستان میدانم.»
این نامزد ریاستجمهوری عراق همچنین اعلام کرد که آمادگی گفتوگو با بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، درباره موضوع ریاستجمهوری را دارد.
