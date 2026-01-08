به گزارش کردپرس، روز پنجشنبه ۲۰۲۶/۱/۸ هیأتهای عالیرتبه حزب دمکرات و اتحادیه میهنی در اربیل گرد هم میآیند تا درباره معرفی نامزد مشترک برای پست ریاستجمهوری عراق گفتوگو کنند و همزمان به توافقی درباره رئیس اقلیم کردستان، نخستوزیر اقلیم و رئیس پارلمان کردستان دست یابند.
این نشست پس از سفر هوشیار زیباری، عضو هیأت مذاکرهکننده حزب دمکرات، به سلیمانیه در روزهای گذشته برگزار میشود؛ سفری که طی آن او با بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی، دیدار کرد و پیشنهادهایی درباره توافق بر سر نامزد ریاستجمهوری و حلوفصل موضوع تشکیل کابینه دهم اقلیم کردستان ارائه داد.
به گفته نوشته وبسایت خبری خندان، حزب دمکرات و اتحادیه میهنی هر کدام دو دستورکار و دو سناریو در پیش دارند و میان «توافق» و «عدم توافق» بازی میکنند. اتحادیه میهنی در پی آن است که نامزد خود را برای پست ریاستجمهوری عراق به کرسی بنشاند، بدون آنکه نامزد رقیبی از سوی حزب دمکرات وارد رقابت شود.
در صورت عدم توافق میان دو حزب، سناریوی دوم پیش روی اتحادیه میهنی این است که بار دیگر از طریق ائتلاف با متحدانش کرسی ریاستجمهوری را به دست آورد؛ مشابه سناریوی کسب استانداری کرکوک. پس از تحقق این هدف، اتحادیه میهنی سقف مطالبات خود را در روند تشکیل دولت اقلیم در برابر حزب دمکرات افزایش خواهد داد و بر دستیابی به یکی از پستهای عالی، از جمله ریاست اقلیم یا نخستوزیری، پافشاری خواهد کرد.
در مقابل، حزب دمکرات بر این باور است که اتحادیه میهنی بدون توافق با این حزب توانایی کسب پست ریاستجمهوری را ندارد. از این رو، حزب ئمکرات تلاش کمتری برای بهدستآوردن این پست انجام میدهد و بیشتر از آن بهعنوان اهرم فشار و نیز برای تحمیل نامزد مورد نظر خود بر اتحادیه میهنی استفاده میکند؛ رویکردی مشابه آنچه پیشتر در رقابت میان دکتر برهم صالح و دکتر لطیف رشید در پیش گرفت، زمانی که نامزدهای خود را کنار کشید و از دکتر لطیف رشید حمایت کرد.
یک منبع آگاه گفت: «اگر اتحادیه میهنی با حزب دمکرات خواسته موافقت کند؛ یعنی تشکیل دولت اقلیم پیش از انتخاب رئیس اقلیم، در این صورت اتحادیه میهنی باید در پارلمان کردستان به رئیس اقلیم رأی دهد و رئیس اقلیم نیز نخستوزیر را انتخاب کند که نامزد حزب دمکرات برای این پست، مسرور بارزانی است. اما اگر این توافق حاصل نشود، سناریوی دوم اجرا میشود و هر دو حزب با نامزدهای جداگانه وارد رقابت برای ریاستجمهوری خواهند شد.»
به گفته این منبع، احتمال عدم توافق میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی «دور از انتظار» است؛ چراکه هر دو حزب تحت تأثیر رایزنیها و توصیههای داخلی، منطقهای و بینالمللی قرار دارند و ممکن است بر سر پستهای عالی اقلیم کردستان و ریاستجمهوری به توافق برسند.
از ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴ انتخابات پارلمان کردستان برگزار شده، اما تاکنون حزب دمکرات و اتحادیه میهنی به توافق نهایی نرسیدهاند و کابینه دهم دولت اقلیم کردستان تشکیل نشده است. اتحادیه میهنی خواستار مشارکت و توازن در اداره اقلیم است، در حالی که حزب دمکرات بر توزیع پستها و دستاوردها بر اساس تعداد آرا و کرسیها تأکید دارد.
