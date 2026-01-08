به گزارش کردپرس، بارزانی روز پنجشنبه ۲۰۲۵/۱/۸ در این پیام با اشاره به اینکه «تحولات حلب و هدف قرار دادن کُردها با هدف تغییر بافت جمعیتی منطقه و ایجاد خطر برای جان غیرنظامیان»، حاکمیت دمشق و وجدان جامعه بینالمللی را زیر سوال میبرد، افزود: جنگ و خشونت هیچ مشکلی را بهصورت اساسی حل نمیکند و هیچ توجیهی نباید راه را برای پاکسازی نژادی باز کند.
وی حملات به محلههای کُردنشین حلب را مایه نگرانی عمیق دانست.
نخستوزیر اقلیم کردستان همچنین گفت: امیدواریم همه طرفها خویشتنداری پیشه کنند، از جان شهروندان حفاظت کنند و برای حل مشکلات به گفتوگو و دیالوگ روی آورند.
او ابراز امیدواری کرد نظام حکمرانی کنونی سوریه در سطح مسئولیتپذیری یک قدرت دموکراتیک و فراگیر برای همه مردم سوریه عمل کند.
بر اساس این گزارش، طی سه روز گذشته گروههای مسلح وابسته به حکومت سوریه محلههای شیخ مقصود و اشرفیه حلب را هدف گلولهباران، حملات زمینی و پهپادی قرار دادهاند و روز گذشته نیز به ساکنان این مناطق هشدار دادهاند خانههای خود را ترک کنند.
سیپان حمو، عضو فرماندهی کل نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد)، اعلام کرد: اتحاد ساکنان محلههای شیخ مقصود و اشرفیه حلب، پایه اصلی خنثیسازی همه طرحها و تهدیدها بوده و این محلهها دژ مقاومتاند و هرگز فرو نخواهند ریخت.
نظر شما